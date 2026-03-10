A un día del clásico con Boca, San Lorenzo cerró a un delantero que estuvo cerca de ir al Xeneize

El delantero de 25 años, que estuvo en el radar de Boca, será refuerzo de San Lorenzo tras una negociación con varios capítulos en el mercado.

Damián Ayude, entrenador de San Lorenzo, sonríe porque tendrá a su séptimo refuerzo en este 2026.

En la previa del clásico con Boca de este miércoles en la Bombonera, San Lorenzo cerró una incorporación que tuvo varios capítulos en el mercado de pases. El delantero Rodrigo Auzmendi acordó su llegada al club y se sumará en condición de préstamo.

El atacante de 25 años llegará desde Querétaro de México, dueño de su pase, tras un acuerdo que también involucró a Banfield, club donde jugó durante la última temporada. La operación se concretó con una cesión por un año sin cargo y una opción de compra de 4.000.000 de dólares.

La negociación tuvo varias idas y vueltas en los últimos días. El futbolista había sido sondeado por Boca, aunque esa posibilidad nunca avanzó. Luego apareció Lanús como opción e incluso tenía programada la revisión médica, pero la transferencia se frenó por las tensiones generadas con el Taladro ante la posibilidad de que cruzara de vereda en el sur del conurbano.

El delantero que estuvo cerca de Boca jugará en San Lorenzo Rodrigo Auzmendi San Lorenzo cerró a Rodrigo Auzmendi a horas del clásico con Boca. La novela del mercado tuvo varios giros. FotoBaires En medio de esa situación, el representante del jugador, Martín Palma, cuestionó el manejo de la operación. “Banfield está en su derecho de no venderlo a Querétaro para que no vaya a Lanús. Nos molesta el manoseo de rechazar la oferta de Boca, presionar para que vaya a Rosario Central y ahora esto”, afirmó.

Finalmente, San Lorenzo avanzó en la negociación y se quedó con el delantero, que será el séptimo refuerzo del plantel en este mercado. Antes habían llegado Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez, Mathías De Ritis, Gonzalo Abrego, Luciano Vietto y Guzmán Corujo.