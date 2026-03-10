¿Al Guinness? San Lorenzo presentó su nueva indumentaria mostrando "la camiseta más grande del mundo" en San Juan y Boedo

Ante una multitud de hinchas, San Lorenzo presentó su camiseta para la temporada 2026 con una réplica exacta de un tamaño impactante. ¿Cuánto mide?

Una multitud copó San Juan y Boedo para la presentación de la nueva camiseta de San Lorenzo.

La esquina de San Juan y Boedo se transformó en una verdadera fiesta azulgrana. Allí, San Lorenzo eligió presentar la indumentaria que usará durante 2026 y lo hizo con un evento que reunió a miles de hinchas del Ciclón en pleno corazón del barrio.

El acto, que realizó el lunes por la noche, tuvo varios momentos destacados, aunque el que más impactante fue el despliegue de una camiseta gigante de 25 metros por 15. Se trató de una réplica exacta de la nueva casaca que cubrió gran parte de la intersección y fue celebrada por la gente, que la bautizó como “la camiseta más grande del mundo”.

Fiesta, color y la "camiseta más grande del mundo" en el evento de San Lorenzo en San Juan y Boedo Por otra parte, el evento contó con presencia fuerte del plantel profesional. Entre ellos, referentes como Ezequiel Cerutti, Gastón Hernández, Alexis Cuello y Nicolás Tripichio. Además, Damián Ayude también participó de la presentación acompañado por su cuerpo técnico.

Nada como lucir estos colores. pic.twitter.com/HXwryOhltb — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 10, 2026 En medio de los festejos tampoco faltó el folclore futbolero. A horas del duelo frente a Boca en la Bombonera -este miércoles a las 19:45-, los hinchas de San Lorenzo comenzaron a palpitar el clásico con un cantito que bajó con fuerza desde la multitud: "Contra Boca cueste lo que cueste, contra Boca tenemos que ganar".