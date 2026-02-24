Presenta:

Con gol de Vietto, San Lorenzo empató 1-1 en un duelo caliente ante Instituto de Córdoba

Por la fecha 7 del Apertura, San Lorenzo perdía en el Nuevo Gasómetro por un tanto de Sosa al minuto 38, pero Lucho marcó la igualdad a los 86'.

MDZ Deportes

San Lorenzo empató con Instituto en el Nuevo Gasómetro.

Fotobaires

Por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, San Lorenzo no consiguió revalidar el triunfo del domingo contra Estudiantes de Rio Cuarto y empató 1-1 en el Nuevo Gasómetro en un partido muy caliente contra Instituto de Córdoba.

En un duelo muy marcado por el polémico arbitraje de Andrés Merlos, la Gloria comenzó ganando al minuto 38 con un gol de Diego Sosa tras un excelente contrataque. El Ciclón recién encontraría la igualdad sobre el cierre, al minuto 86, en los pies de Luciano Vietto.

El gol de Sosa para el 1-0 de Instituto

El gol de Vietto para el empate de San Lorenzo

El minuto a minuto de San Lorenzo - Instituto

