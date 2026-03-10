El terrible pronóstico de Lando Norris tras el debut de las nuevas reglas de la F1: "Habrá un gran accidente"

Lando Norris volvió a disparar contra la FIA por el nuevo reglamento que implementaron para la temporada 2026 del Gran Circo.

La nueva era de la Fórmula 1 está en marcha. Luego de un atractivo Gran Premio de Australia que tuvo como flamante ganador a George Russell (considerado para muchos como el candidato a ganar el título mundial), este fin de semana habrá más acción de la Máxima en el Gran Premio de China.

A tres días de que comiencen las actividades en el Circuito Internacional de Shanghái, Lando Norris, el actual campeón del mundo de la F1, volvió a mostrar su descontento con el nuevo reglamento que impuso la FIA para esta temporada y lanzó un terrible pronóstico debido a que considera que las carreras son más peligrosas que antes.

El terrible pronóstico de Lando Norris tras el debut de las nuevas reglas de la Fórmula 1 "Demasiado. Es un caos, va a haber un gran accidente, lo cual es una pena. Estás pilotando y somos nosotros los que simplemente estamos esperando a que pase algo y a que algo salga bastante horriblemente mal", comenzó en declaraciones con MotorSport.

Lando Norris campeón F1 2025 Lando Norris volvió a criticar las nuevas reglas de la Fórmula 1. EFE "No es una posición agradable en la que estar, pero realmente no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Es una pena, es muy artificial, dependiendo de lo que decida hacer la unidad de potencia y de lo que haga aleatoriamente a veces. Simplemente te adelantan cinco coches o hay momentos en los que no puedes hacer nada al respecto. No hay nada que podamos cambiar, así que no tiene sentido decir mucho más, pero no es para mí", continuó el piloto de McLaren.

El "overtake", una maniobra peligrosa en la nueva era de la F1 Uno de los puntos que genera inquietud con el nuevo reglamento está relacionado con las diferencias de velocidad en los momentos de cierre entre autos. Si un piloto se encuentra recuperando energía con la batería, el monoplaza que circula detrás puede acortar la distancia a un ritmo mayor que en temporadas anteriores, una situación que, según advierten algunos protagonistas de la Fórmula 1, podría derivar en escenarios potencialmente peligrosos en pista.