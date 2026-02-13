La picante respuesta de Lando Norris a las críticas de Max Verstappen por los nuevos autos de F1: "Si no le gusta, puede retirarse"

Lando Norris fue contundente ante las fuertes críticas del tetracampeón del mundo sobre los nuevos monoplazas del Gran Circo.

Luego de lo que fue el segundo día de ensayos en Baréin, Max Verstappen, tetracampeón del mundo de la Fórmula 1 y voz autorizada en el mundo del automovilismo, lanzó una fuerte crítica por el nuevo reglamento y los nuevos monoplazas que debutarán en esta temporada.

Verstappen y una lapidaria crítica a los nuevos autos de la Fórmula 1 "Para conducirlos no son muy divertidos, para ser honesto. Diría que la palabra correcta es gestión. No es muy propio de la Fórmula 1. Se siente un poco más como Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que lidiar con eso", sentenció.

"Como piloto puro, disfruto conducir al máximo y en este momento no se puede manejar así. Están pasando muchas cosas. Mucho de lo que haces como piloto, en términos de inputs, tiene un efecto enorme en la parte energética. Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1. Quizás entonces sea mejor correr en Fórmula E, ¿no? Porque allí todo es energía, eficiencia y gestión", agregó.

max verstappen Verstappen analizó la nueva generación de autos y apuntó contra el exceso de gestión energética. Instagram @redbullracing Además del neerlandés, pilotos como Lewis Hamilton y Checo Pérez también se mostraron disconformes con los nuevos autos. Sin embargo, quien emitió una opinión contraria y le respondió fuertemente a Super Max fue Lando Norris, el vigente campeón del mundo. Incluso, el británico ¡lo invitó a retirarse de la categoría!

La contundente respuesta de Lando Norris a Verstappen sobre las críticas por los autos de la F1 “Para mí, los nuevos autos son divertidos, lo disfruto muchísimo. Entonces, si quiere, puede retirarse, no tiene por qué estar en la Fórmula 1. A veces es mejor conducir, a veces no tanto”, lanzó en diálogo con Planet F1. Y luego añadió: “Quiero decir, nos pagan una cantidad estúpida de dinero por conducir, así que al final no podés quejarte. Cualquier conductor puede buscarse algo más que hacer. No es que él tenga que estar aquí, ni ningún otro conductor”.