McLaren presentó el MCL40 y va por todo en la Fórmula 1 2026

McLaren , actual campeón del Mundial de Pilotos y Constructores, reveló oficialmente este lunes el MCL40, su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 . El equipo británico encara un año de profundos cambios técnicos con la intención de sostener su dominio en una categoría que inicia una nueva era reglamentaria.

La presentación se dio en la antesala de los test de pretemporada en Baréin, donde la escudería pondrá en pista su nuevo modelo para comenzar a recopilar datos clave de cara al arranque del campeonato. El objetivo es claro: validar soluciones técnicas y sostener la competitividad frente a una parrilla renovada.

Durante el evento, los pilotos titulares Lando Norris y Oscar Piastri compartieron sensaciones sobre el nuevo desafío que afrontan, en un contexto donde el desarrollo tecnológico será determinante para el rendimiento durante el año.

"Creo que todos estamos emocionados por seguir con la temporada, y honestamente no hace tanto tiempo que terminamos la temporada, así que ha pasado muy rápido, pero tenemos un test aquí en Baréin con el que estamos emocionados. Hay muchas cosas nuevas en el coche que tenemos que preparar y aprender", expresó Norris , vigente campeón del mundo, en la presentación oficial.

El británico destacó la necesidad de adaptarse rápidamente al nuevo reglamento , al tiempo que subrayó la importancia de aprovechar cada jornada de pruebas para entender el potencial real del MCL40.

Un diseño con más presencia del naranja papaya

De cara a los ensayos que se desarrollarán del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero en Baréin, McLaren apostó por mantener su identidad visual, con predominio del tradicional naranja papaya combinado con detalles en negro.

“Obviamente, un poco más de papaya este año, especialmente en la parte de afuera, lo cual es agradable, pero, obviamente, mantiene un nivel muy similar a lo que ha sido muy sucesivo en los últimos años. Así que, sí, sólo una pequeña modificación, pero es bueno ver que hay más papaya", señaló Piastri al referirse a la estética del nuevo auto.

mclaren1 Fórmula 1: así es el nuevo McLaren MCL40. X @McLarenF1

mclaren2 Fórmula 1: así es el nuevo McLaren MCL40. X @McLarenF1

Zak Brown y una temporada que promete ser histórica

El director ejecutivo del equipo, Zak Brown, proyectó un campeonato especialmente competitivo y definió el desafío técnico que se avecina como "increíble", al remarcar que la clave estará en el desarrollo constante del monoplaza.

"Creo que será increíble. Nunca hemos visto este tipo de tecnologías desplegadas. Hay mucho que cambiar. No hay una rueda que se ha llevado de 2025 a 2026. Nosotros como equipo tenemos que entender cómo maximizar el coche, así como los motores y creo que será una carrera de desarrollo", concluyó.