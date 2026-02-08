La sorpresiva revelación de un corredor de Fórmula 1 sobre el grupo de Whatsapp con el resto de los pilotos: "El clima es muy serio"

Un piloto de la Fórmula 1 lanzó una llamativa revelación sobre el grupo de Whatsapp que comparten los 22 corredores del Gran Circo.

En la Fórmula 1, donde cada palabra suele amplificarse y cualquier gesto se analiza al detalle, los pilotos encontraron un espacio inesperado de absoluta privacidad. El encargado de contarlo fue Esteban Ocon, quien reveló la existencia de un grupo cerrado de WhatsApp integrado únicamente por los protagonistas del paddock, entre ellos Franco Colapinto.

El piloto francés, hoy en Haas, brindó detalles del funcionamiento de ese chat exclusivo en una entrevista con el medio Clique: “Está bien que podamos tener un grupo así, donde todos podemos hablar y donde nunca se filtra nada”.

Esteban Ocon reveló algunos detalles del grupo de Whatsapp de los pilotos de Fórmula 1 Sin embargo, Ocon se encargó de bajar las expectativas de quienes imaginan un intercambio permanente de bromas o comentarios livianos: “Voy a decepcionar a mucha gente”, advirtió antes de aclarar que el tono general es serio. “Hay algunas bromas de vez en cuando, pero la mayoría de las veces el clima es muy serio. Cuando hay un tema importante, es cierto que primero hay chistes, pero a menudo es para abordar asuntos serios”.

ocon bearman Ocon lanzó una llamativa revelación sobre el grupo de Whatsapp de los pilotos de Fórmula 1. Instagram @haasf1team Según el expiloto de Alpine, el valor principal del grupo radica en que es el único lugar donde pilotos como Colapinto, Max Verstappen o Lewis Hamilton pueden expresarse sin temor a filtraciones o interpretaciones externas: “En la F1 todo se sabe, excepto lo que pasa en este grupo”, dijo en declaraciones a la revista Clique.

Isack Hadjar, el que menos habla en el grupo El francés también dejó una perla sobre la dinámica interna y el nivel de participación de cada piloto. Con humor, señaló que su compatriota Isaac Hadjar “no habla mucho” y lo instó públicamente a “empezar a hablar más”, dando una pequeña muestra del clima distendido que aparece de manera ocasional entre mensajes más formales.