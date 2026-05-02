La felicidad de Lando Norris tras arrasar y ganar la Sprint del Gran Premio de Miami: "Es lindo volver a lo más alto del podio"

Lando Norris volvió a festejar en la Fórmula 1 . Tras consagrarse campeón del mundo en 2025, el piloto británico no tuvo el comienzo de temporada esperado en McLaren, ya que en Australia fue 5°, en China abandonó y en Japón repitió el mismo resultado que en Melbourne.

Es por ello que de cara al Gran Premio de Miami , el británico tenía un objetivo claro: volver a ganar y meterse de lleno en la pelear por el título mundial de pilotos. Y la primera gran prueba la superó con exito al arrarsar y quedarse con la victoria de punta a punta en la carrera Sprint de este sábado.

Tras finalizar la carrera Sprint en Miami, Lando Norris habló con los medios y se mostró muy feliz por volver a ganar una carrera en la Máxima: "Fue una buena Sprint, es lindo volver a lo más alto del podio", dijo en primera instancia.

lando Lando Norris ganó la Sprint en Miami y no pudo ocultar su felicidad. X @F1

"Nuestras mejoras realmente han ayudado. Hacía mucho calor ahí afuera, estaba sudando, pero seguía empujando. Es un buen comienzo de fin de semana, pero ahora tengo que hacerlo todo de nuevo", expresó el campeón del mundo y vencedor de la carrera de 19 vueltas en Miami por segundo año consecutivo.

Así continua la acción de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami

Tras la Sprint en Miami, la actividad continuará este sábado con la clasificación para la carrera principal, que se disputará desde las 17. La prueba del domingo, a 57 vueltas, también se largará a las 17.