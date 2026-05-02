El impresionante equipo en el que figura Álex Arce tras su triplete ante La Guaira

Independiente Rivadavia vivió una noche inolvidable, pero tuvo un protagonista absoluto: Alex Arce. El delantero paraguayo fue una pesadilla constante para Deportivo La Guaira y firmó una actuación que ya se mete entre las mejores de la semana en la Copa Libertadores.

No fue solo un hat-trick. Fue una demostración total de lo que significa ser un goleador moderno. Arce no dejó de correr, de presionar, de buscar cada pelota como si fuera la última. Remató, generó espacios y convirtió. Hizo todo.

Los números respaldan lo que se vio en la cancha: tres goles, siete remates totales y tres al arco. Pero hay un dato que lo eleva aún más: sus goles esperados (xG) eran 2.11… y terminó marcando tres. Traducido: rindió por encima de lo que el partido pedía. Cuando importó, apareció. Y no falló.

El tercero de Arce en su cuenta personal y el 4-1 de Independiente Rivadavia frente a La Guaira

El tercero de Arce en su cuenta personal y el 4-1 de Independiente Rivadavia frente a La Guaira

El tercer gol, el que selló el 4 a 1 de la Lepra, fue la frutilla del postre de una noche perfecta. Pero su partido fue mucho más que eso. Con apenas 24 toques, fue determinante. Cada vez que participó, algo pasó. Eficiencia pura.

Además, mostró un despliegue físico notable: 45,7 metros recorridos con pelota, cuatro carreras sin ella, presión constante y movilidad para desarmar a la defensa rival. No fue un “9” estático: fue un problema imposible de resolver.

En el juego asociado también respondió. Completó el 80% de sus pases, ganó duelos en el suelo y recibió faltas que evidencian cuánto tuvo que recurrir el rival a frenarlo como sea. Fue referencia, descarga y finalización.

Gol de Arce a la Guaira

Gol de Arce a La Guaira segundo

El impacto de su actuación no pasó desapercibido a nivel internacional. Arce fue incluido entre los mejores jugadores de la semana de la Copa Libertadores, compartiendo lugar con otras figuras destacadas del continente, según el sitio especializado Versus.

Tres goles en una noche copera no son casualidad. Son la confirmación de un presente brutal. Para Arce y para Independiente Rivadavia, es una señal clara: hay con qué ilusionarse.

Porque cuando tu delantero está así, todo parece posible.