En vivo: con goles de Velasco y Giménez, Boca derrota 2-1 a Central Córdoba y se sube a la cima de su zona

Ya clasificado y con suplentes, Boca gana bien en Santiago del Estero y por ahora cierra la fase regular en los más alto de su zona.

Milton Giménez festeja el 2-0 de Boca en Santiago del Estero.

Boca le gana 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Apertura, y consigue un triunfo que le permite soñar con terminar primero en la Zona A.

El delantero Alan Velasco marcó el 1-0 para Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero a los 43 minutos del primer tiempo. Tras una descarga de Tomás Belmonte en la medialuna del área, la pelota le quedó al ex Independiente que remató desde la izquierda del área de Central Córdoba, rebotó en el pie de Fernando Martínez y se terminó metiendo en el arco del arquero Alan Aguerre que se tiró al otro lado.

El gol de Velasco para el 1-0 de Boca Alan Velasco puso el 1-0 de Boca en Santiago Alan Velasco puso el 1-0 de Boca en Santiago TNT Sports

El delantero Milton Giménez marcó el 2-0 para Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero a a los 45 minutos de juego.

Tras un desborde por la derecha, el delantero Exequiel Zeballos metió el pase al medio para Giménez que la empujó y anotó el segundo de Boca en Santiago del Estero.