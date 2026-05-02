En vivo: con goles de Velasco y Giménez, Boca derrota 2-1 a Central Córdoba y se sube a la cima de su zona
Ya clasificado y con suplentes, Boca gana bien en Santiago del Estero y por ahora cierra la fase regular en los más alto de su zona.
Boca le gana 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Apertura, y consigue un triunfo que le permite soñar con terminar primero en la Zona A.
El delantero Alan Velasco marcó el 1-0 para Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero a los 43 minutos del primer tiempo. Tras una descarga de Tomás Belmonte en la medialuna del área, la pelota le quedó al ex Independiente que remató desde la izquierda del área de Central Córdoba, rebotó en el pie de Fernando Martínez y se terminó metiendo en el arco del arquero Alan Aguerre que se tiró al otro lado.
El gol de Velasco para el 1-0 de Boca
El delantero Milton Giménez marcó el 2-0 para Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero a a los 45 minutos de juego.
Tras un desborde por la derecha, el delantero Exequiel Zeballos metió el pase al medio para Giménez que la empujó y anotó el segundo de Boca en Santiago del Estero.
Milton Giménez marcó el 2-0 del Xeneize
El delantero uruguayo Michael Santos descontó para Central Córdoba de Santiago del Estero ante Boca a los 11 minutos del complemento. Tras un tiro libre desde la izquierda de Yuri Casermeiro, la pelota cayó en el palo derecho donde Alejandro Maciel cabeceó al medio y el ex atacante de Vélez la empujó, poniendo así el 1-2 en el marcador.
Central Córdoba descontó en el inicio del complemento
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