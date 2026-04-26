Las mejores postales del superclásico mendocino: la mirada de una tarde histórica

El Superclásico mendocino no solo dejó fútbol, goles y polémicas, sino que también regaló una colección de imágenes inolvidables captadas por el fotógrafo Alf Ponce, protagonista silencioso de una jornada histórica en la provincia.
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza protagonizaron una tarde intensa en el Estadio Bautista Gargantini, con un marco espectacular y una atmósfera que estuvo a la altura de un clásico de Primera División.
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Una tarde inolvidable para el Azul.
Alf Ponce Mercado / MDZ
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Bucca y el quinto festejo.
Alf Ponce Mercado / MDZ
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Independiente mostró carácter, dio vuelta el partido y festejó ante su gente
Alf Ponce Mercado / MDZ
Gimnasia vs Independiente
El clásico fue azul: Independiente derrotó a Gimnasia y sigue en lo más alto
Lepra Gimnasia
Independiente se quedó con el superclásico mendocino y desató la fiesta en el Gargantini
Independiente Gimnasia
Clásico azul: Independiente fue más y derrotó a Gimnasia con autoridad
Independiente vs Gimnasia
Independiente le ganó a Gimnasia y se adueñó del superclásico
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La familia azul y una tarde para el recuerdo.
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El superclásico quedó para la Lepra.
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El clásico tuvo dueño: Independiente superó a Gimnasia y armó la fiesta
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Villa no marcó pero jugó a gran nivel.
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