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Superclásico

Las mejores postales del superclásico mendocino: la mirada de una tarde histórica

Color, goles, cargadas, tribunas repletas y un Gargantini explotado: el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia dejó imágenes inolvidables bajo el lente de Alf Ponce.

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Independiente se quedó con el superclásico mendocino y desató la fiesta en el Gargantini

Independiente se quedó con el superclásico mendocino y desató la fiesta en el Gargantini

Alf Ponce Mercado / MDZ

El Superclásico mendocino no solo dejó fútbol, goles y polémicas, sino que también regaló una colección de imágenes inolvidables captadas por el fotógrafo Alf Ponce, protagonista silencioso de una jornada histórica en la provincia.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza protagonizaron una tarde intensa en el Estadio Bautista Gargantini, con un marco espectacular y una atmósfera que estuvo a la altura de un clásico de Primera División.

independiente gimnasia clasico festejos arce (2)
Arce festeja su gol&nbsp;

Arce festeja su gol

independiente gimnasia clasico festejos arce (3)
Una tarde inolvidable para el Azul.&nbsp;

Una tarde inolvidable para el Azul.

independiente gimnasia clasico festejos bucca (4)
Bucca y el quinto festejo.&nbsp;

Bucca y el quinto festejo.

indepediente gimnasia clasico festejos (1)
Independiente mostr&oacute; car&aacute;cter, dio vuelta el partido y festej&oacute; ante su gente

Independiente mostró carácter, dio vuelta el partido y festejó ante su gente

Gimnasia vs Independiente
El cl&aacute;sico fue azul: Independiente derrot&oacute; a Gimnasia y sigue en lo m&aacute;s alto

El clásico fue azul: Independiente derrotó a Gimnasia y sigue en lo más alto

Lepra Gimnasia
Independiente se qued&oacute; con el supercl&aacute;sico mendocino y desat&oacute; la fiesta en el Gargantini

Independiente se quedó con el superclásico mendocino y desató la fiesta en el Gargantini

Independiente Gimnasia
Cl&aacute;sico azul: Independiente fue m&aacute;s y derrot&oacute; a Gimnasia con autoridad

Clásico azul: Independiente fue más y derrotó a Gimnasia con autoridad

Independiente vs Gimnasia
Independiente le gan&oacute; a Gimnasia y se adue&ntilde;&oacute; del supercl&aacute;sico

Independiente le ganó a Gimnasia y se adueñó del superclásico

independiente vs Gimnsia (1)
La familia azul y una tarde para el recuerdo.&nbsp;

La familia azul y una tarde para el recuerdo.

independiente vs Gimnsia (3)
El supercl&aacute;sico qued&oacute; para la Lepra.

El superclásico quedó para la Lepra.

independiente vs Gimnsia (4)
Arce vs Mondino.

Arce vs Mondino.

independiente vs Gimnsia (5)
El cl&aacute;sico tuvo due&ntilde;o: Independiente super&oacute; a Gimnasia y arm&oacute; la fiesta

El clásico tuvo dueño: Independiente superó a Gimnasia y armó la fiesta

Independiente vs Gimnasia (1)
Villa no marc&oacute; pero jug&oacute; a gran nivel.&nbsp;

Villa no marcó pero jugó a gran nivel.

Independiente vs Gimnasia (2)
La lepra te liquida.&nbsp;

La lepra te liquida.

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