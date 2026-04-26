Las mejores postales del superclásico mendocino: la mirada de una tarde histórica

El Superclásico mendocino no solo dejó fútbol, goles y polémicas, sino que también regaló una colección de imágenes inolvidables captadas por el fotógrafo Alf Ponce, protagonista silencioso de una jornada histórica en la provincia.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza protagonizaron una tarde intensa en el Estadio Bautista Gargantini, con un marco espectacular y una atmósfera que estuvo a la altura de un clásico de Primera División.