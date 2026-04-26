Folclore caliente en el Gargantini: el fantasma del descenso apareció en la previa del clásico

El clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza comenzó mucho antes del pitazo inicial, y como suele suceder, el folclore también dijo presente, calentando el ambiente previo al encuentro.

En la previa, mientras el Estadio Bautista Gargantini comenzaba a llenarse y la gente copaba las inmediaciones del Parque, los hinchas de la Lepra le pusieron picante al ambiente con una cargada directa hacia el Lobo.

Apareció el clásico “fantasma del descenso”, una burla histórica en el fútbol argentino que rápidamente encendió las canciones. La referencia fue clara: los años complicados de Gimnasia y el recuerdo de las peleas por no perder la categoría.

El "fantasma", acompañado por banderas, cantitos y una fuerte respuesta desde la popular azul, se transformó en una de las imágenes más comentadas de la previa. La cargada no pasó desapercibida y le sumó todavía más tensión a una tarde que ya venía cargada de emociones.

El folklore del fútbol volvió a hacerse protagonista. Esa mezcla de chicana, rivalidad e historia que solo los clásicos pueden ofrecer y que en Mendoza tomó una dimensión especial por tratarse de un duelo en Primera División después de muchísimo tiempo.

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Todo, por supuesto, dentro de un marco de fuerte seguridad y con el mensaje institucional de vivir el clásico en paz, algo que durante la previa se sostuvo sin incidentes mayores.

Porque en un clásico, la pelota importa.

Pero el folklore también juega.

Y en el Gargantini, el primer gol llegó desde la tribuna.