Arranca el Mundial 2026 con dos partidos y la ilusión de la cuarta estrella de Argentina: hora, TV y streaming

La selección de México será la encargada de poner en marcha el Mundial 2026 cuando enfrente este jueves a Sudáfrica por la primera fecha del Grupo A. El encuentro marcará el inicio oficial de la máxima cita del fútbol y tendrá como escenario el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México .

El partido comenzará a las 16 (hora de Argentina) y contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. En el VAR estará el paraguayo Eduardo Cardozo. Además, podrá seguirse por Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

La expectativa es enorme por tratarse del primer encuentro de una Copa del Mundo que se desarrollará en tres países y que promete convertirse en una de las ediciones más importantes de la historia del torneo.

El cruce entre mexicanos y sudafricanos tiene un antecedente especial . Se trata de una reedición del partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el anfitrión sorprendió con un recordado gol de Siphiwe Tshabalala, cuya celebración quedó grabada en la memoria de los aficionados. Aquella tarde, México logró rescatar un empate gracias a Rafa Márquez.

El primer partido de la Copa del Mundo se juega el 11 de junio en CDMX. ¡Vamos a recibir al mundo entero y estamos muy emocionados! #TourZayu #SomosMéxico pic.twitter.com/KEEOKeKB79

Ahora, el conjunto mexicano buscará comenzar el torneo con el pie derecho y aprovechar la condición de local para ilusionarse con una actuación histórica. El objetivo también pasa por dejar atrás las frustraciones acumuladas en las últimas décadas en los Mundiales.

México arrastra una larga serie de eliminaciones en instancias tempranas. Entre 1994 y 2018 cayó de manera consecutiva en los octavos de final, mientras que en Qatar 2022 no logró superar la fase inicial. Sus mejores actuaciones llegaron justamente como anfitrión, cuando alcanzó los cuartos de final en las ediciones de 1970 y 1986.

Sudáfrica quiere dar el golpe

La selección sudafricana llega con un perfil más bajo y aparece como una de las candidatas a pelear por la clasificación desde atrás dentro del Grupo A. Sus resultados recientes no fueron los mejores y dejó dudas tras no conseguir victorias frente a rivales como Panamá, Nicaragua y Jamaica.

Sin embargo, el inicio de un Mundial suele ofrecer escenarios impredecibles y los africanos intentarán repetir la sorpresa que protagonizaron hace 16 años cuando inauguraron la Copa del Mundo de su país frente a este mismo rival.

Para Sudáfrica, sumar en el debut podría representar un impulso fundamental de cara a una zona donde cada punto puede resultar decisivo.

Corea del Sur y República Checa completan la jornada

La actividad del Grupo A continuará más tarde, a las 23 (hora de Argentina), con el enfrentamiento entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Chivas de Guadalajara. El encuentro será dirigido por el árbitro egipcio Amin Mohamed Omar, mientras que su compatriota Mahmoud Ashour estará a cargo del VAR.

Corea del Sur llega con el respaldo de una notable continuidad en las Copas del Mundo, ya que participa de manera ininterrumpida desde México 1986. Además, conserva el recuerdo de su histórica campaña en Corea-Japón 2002, cuando alcanzó las semifinales.

República Checa, por su parte, volverá a disputar un Mundial después de 20 años, ya que su última participación fue en Alemania 2006. El conjunto europeo intentará superar por primera vez la fase de grupos desde la separación de Checoslovaquia y comenzar su regreso a la máxima competencia con un resultado positivo.

TV y streaming para ver el Mundial 2026

TyC Sports

El Mundial 2026 se podrá seguir en vivo en la Argentina a través de la pantalla de TyC Sports y de su plataforma online. Transmitirá 52 partidos en vivo, entre ellos los que dispute la Selección argentina.

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

TV Pública

(10 partidos en total)

Canales 11 (SD) Flow

Canales 121 (SD) y 1121 (HD) de DirecTV

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) de Telecentro

También se podrá seguir en streaming por la web oficial de la TV Pública.

D Sports

(104 partidos en total)

Canales 610 (SD) y 1610 (HD)

Canal 109 (HD) de Flow

D Sports 2

Canales 612 (SD) y 1612 (HD)

Canal 110 (HD) de Flow

D Sports +

Canales 613 (SD) y 1613 (HD)

DISNEY+ Premium (Streaming)

(30 partidos en total)

Este plan incluirá el catálogo completo de Disney+ y Star junto a todos los deportes en vivo de ESPN, tanto los canales básicos lineales como los eventos exclusivos de la plataforma.

Paramount+ (Streaming)

Los 104 partidos del Mundial 2026 se podrán ver en vivo en la Argentina y Latinoamérica por Paramount+. La plataforma de streaming confirmó que incorporará las señales DSports, DSports 2 y DSports+.

Lo que permitirá ofrecer la totalidad de los encuentros del Mundial 2026 a sus suscriptores en países como Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay.

Telefe

(32 partidos en total)

Canal 10 en Flow (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios

MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!