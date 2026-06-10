El impactante título de un prestigioso diario español sobre Messi tras su regreso ante Islandia: "Mete miedo"

Tras recuperarse de una contractura, Lionel Messi reapareció en la Selección con una actuación que provocó una catarata de elogios de la prensa internacional.

Lionel Messi volvió, hizo un gol, dio una asistencia y encendió la ilusión argentina. ¿Llega en su mejor versión al Mundial?

La victoria 3-0 de la Selección argentina sobre Islandia dejó varias conclusiones positivas para Lionel Scaloni, pero una de las más importantes fue el regreso de Lionel Messi. El capitán albiceleste volvió a sumar minutos tras superar una molestia muscular y tuvo una actuación decisiva en el último amistoso antes del debut en el Mundial 2026.

Messi ingresó a los 69 minutos en el Jordan-Hare Stadium de Alabama y apenas 119 segundos después convirtió de penal para ampliar la ventaja argentina. Además, participó en la jugada que derivó en el tercer gol y mostró señales alentadoras de cara al estreno frente a la selección de Argelia.

Los fuertes elogios de la prensa internacional para Messi El medio francés también se hizo eco de la actuación de Messi ante Islandia La actuación del rosarino fue destacada por medios de todo el mundo. En Inglaterra, The Guardian resaltó que su presencia disipó las dudas generadas por la lesión sufrida semanas atrás y aseguró que parece estar en condiciones óptimas para comenzar la defensa del título mundial conseguido en Qatar.

Sin embargo, el reconocimiento más contundente llegó desde España. El diario AS eligió una frase tan breve como impactante para resumir su regreso: "Messi mete miedo". El periódico también valoró la asistencia a Lautaro Martínez que terminó en el penal y la participación del capitán en la acción que culminó con el gol de Thiago Almada.

El diario As de España destacó el poderío de Argentina con Messi como bandera En Francia, L'Equipe destacó que su ingreso fue determinante para que Argentina resolviera el encuentro con comodidad, mientras que Le Parisien calificó su retorno como "triunfal". Por su parte, Mundo Deportivo puso el foco en una nueva marca histórica: con 38 años, 11 meses y 14 días, Messi se convirtió en el goleador más longevo de la historia de la Selección argentina, superando el récord que pertenecía a Ángel Labruna.