El polémico método con el que espiaron la práctica de Argelia antes del duelo con la Selección argentina

Un canal de televisión habría utilizado drones para grabar un entrenamiento cerrado de Argelia. El episodio generó malestar a días del debut ante Argentina.

Un dron sobrevoló la práctica de Argelia y generó un escándalo antes del inicio del Mundial.

A pocos días del comienzo del Mundial 2026 y del debut frente a la Selección argentina, Argelia quedó en el centro de una inesperada polémica. La situación se desató luego de que trascendiera que un canal de televisión de Estados Unidos obtuvo imágenes de un entrenamiento que había sido declarado completamente privado por el cuerpo técnico.

Con el objetivo de proteger cuestiones tácticas y preservar el estado físico de sus futbolistas, el entrenador Vladímir Petkovic había dispuesto que las prácticas se desarrollaran sin acceso para la prensa. Además, se prohibió expresamente la toma de fotografías y videos durante los trabajos del plantel.

Cómo obtuvieron las imágenes del entrenamiento de Argelia Un dron se metió en el entrenamiento de Argelia y grabó imágenes Un dron se metió en el entrenamiento de Argelia y grabó imágenes X @algatedz Las restricciones, sin embargo, no alcanzaron para evitar la difusión de registros. Según versiones que comenzaron a circular en las últimas horas, una señal estadounidense habría utilizado drones para sobrevolar el predio de entrenamiento y grabar la actividad desde el aire, esquivando así las limitaciones impuestas por la delegación africana.

El material obtenido rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales y también fue replicado por distintos medios internacionales. La situación generó incomodidad entre los responsables del seleccionado argelino y abrió una discusión sobre los límites de la cobertura periodística cuando se trata de entrenamientos cerrados.

Vladimir Petkovi aún no confirmó la lista de convocados Vladimir Petkovi, entrenador del conjunto africano, había dispuesto que las prácticas se realicen a puertas cerradas. @LesVerts/X Por el momento, ni la Federación Argelina de Fútbol ni Petkovic realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido. De todos modos, trascendió que puertas adentro el episodio fue considerado de extrema gravedad y que algunos integrantes de la delegación lo calificaron como "una grave violación de la privacidad del equipo", justo cuando restan apenas días para enfrentar a la Selección argentina en el estreno mundialista.