La sentencia de Infantino sobre Irán a horas de su debut en el Mundial en Estados Unidos: "Hay desafíos y no es fácil"
Ante los innumerables destratos que viene sufriendo la delegación iraní, Infantino decidió destacar sus gestiones para asegurarse su presencia en el torneo.
Faltan menos de 24 horas para que comience el Mundial 2026 y, como manda el protocolo, Gianni Infantino brindó en México una conferencia de prensa. Allí habló de distintos temas y no pudo evitar a referirse a todos los problemas que están atravesando las delegaciones nacionales, fanáticos y distintos protagonistas en Estados Unidos.
Entre ellos, por supuesto, el más sensible es el de la Selección de Irán. Debido al conflicto bélico que mantiene su país en su tierra con el gigante norteamericano, el equipo se está viendo sometido a innumerables destratos, que van desde amenazas del presidente Donald Trump, la negación de visados, la imposibilidad de concentrar en suelo estadounidense (pese a que allí deberan jugar sus partidos) y la revocación de entradas.
Gianni Infantino habló de la situación de Irán en el Mundial 2026
Lejos de mostrar empatía con el combinado persa, el mandamás de la FIFA decidió destacar sus propias gestiones para asegurarse que no se bajaran del torneo: "Permítanme decir que me da mucho gusto lo de Irán. Fui a ver al equipo a Turquía en marzo de este año. En ese momento parecía imposible que pudiera venir al Mundial y yo les prometí que los iba a traer. Si tenía que traerlos en un autobús desde Teherán, lo iba a hacer", comenzó a exponer al respecto con satisfacción.
"Este es el espíritu del fútbol. Hay desafíos y no es fácil. No sé quién más podría haber garantizado que, en estas circunstancias que escapan a nuestro control, Irán pudiera estar aquí. Y donde Irán juegue, estoy seguro que el estadio estará lleno y habrá una atmósfera muy positiva", insistió acerca de sus manejos personales.
Y como si los jugadores no estuvieran afrontando la previa del certamen en situaciones indeseadas, Infantino busco dar un mensaje de deportividad y hermandad: "Esto es fútbol y me alegra que, al menos por un momento, puedan dejar de lado la realidad que les toca vivir y concentrarse en el fútbol, en el partido y en esta Copa del Mundo".
"Estoy muy orgulloso de haber podido traer a Irán para que juegue este torneo. También me siento orgulloso de todo mi equipo de trabajo y agradecido con las administraciones de los tres países involucrados. Seguimos lidiando con distintos asuntos y problemas, pero haber conseguido esto es algo que me da mucha satisfacción", remarcó, una vez más, para dar por cerrado el tema.
Qué dijo sobre Omar Artan, el árbitro somalí deportado por Estados Unidos
En la misma sintonía, hizo mención una pequeña mención a Omar Abdulkadir Artan, el réferi somalí designado por la CAF y habilitado por la FIFA para dirigir el Mundial, que al llegar al aeropuerto en Miami, Estados Unidos le negó el visado, lo retuvo durante más de 11 horas para interrogarlo y lo terminó deportando.
"Muy desagradable lo del árbitro de África. Pero hay que entender que no somos los reyes del mundo y no podemos estar por encima de los gobiernos, de su normas. Si quieren criticar, critíquenme. Pero promuevan la unidad a través del torneo. Que la gente sienta las emociones que ustedes han sentido desde siempre", sentenció Infantino, desentendiéndose del asunto.
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