El descargo del árbitro somalí que Estados Unidos deportó y le impidió dirigir en el Mundial 2026: "Tienen un problema con mi país"

Omar Abdulkadir Artan habló de los malos tratos que recibió en Estados Unidos antes de ser deportado. En su regreso a Somalia, fue recibido como un héroe.

Estados Unidos le prohibió la entrada a Omar Abdulkadir Artan, pese a estar habilitado por la FIFA.

El Mundial 2026 comenzará en poco más de 24 horas y Estados Unidos, la sede principal, no deja de causarles problemas a los protagonistas del certamen. Entre los numerosos malos tratos que recibieron distintos jugadores, delegaciones y autoridades, uno de los casos que más indignación generó a lo largo y ancho del planeta fue el de Omar Abdulkadir Artan.

El colegiado somalí, elegido en 2025 como "el mejor árbitro de África", había sido designado por la CAF y habilitado por la FIFA para impartir justicia en la Copa del Mundo. Sin embargo, al llegar al aeropuerto en Miami, la nación presidida por Donald Tramp no le autorizó el visado y lo deportó. De este modo, quedó impedido de ejercer su trabajo y debió regresar a Turquía, desde donde había partido.

Omar Artan fue recibido como un héroe en Somalia Omar Artan fue recibido como un héroe en Somalia @NasraBashiir "Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que está tratando de vivir su sueño, el mayor sueño de mi vida, de dirigir en la Copa del Mundo", se lamentó Artan al arribar a Estambul este martes en diálogo con The New York Times.

En la misma entrevista, dio detalles del trato que le dieron en Estados Unidos y denunció que lo interrogaron durante ¡11 horas! y hasta debió pasar por una celda de detención antes de que lo deportaran. "Tenía los papeles correctos. Tenía la visa correcta. Creo que tienen un problema con mi país", agregó al respecto.

El máximo ente del fútbol internacional, por su parte, apenas se dignó a confirmar que el somalí no dirigirá en el certamen: "La FIFA no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del señor Artan no se modificará por el momento. En línea con eventos anteriores de la FIFA, es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país", comunicó la Federación.