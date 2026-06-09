Serpientes venenosas, tornados y tiroteos: los problemas que complican las concentraciones del Mundial 2026
Argentina, Inglaterra, Suiza y Japón enfrentaron distintos inconvenientes en la previa del Mundial 2026 con las bases elegidas para la competición.
Faltan apenas dos días para el inicio del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y abrirá con el partido entre México y Sudáfrica. Sin embargo, la previa no se vive con la expectativa habitual: varias selecciones ya enfrentan problemas en las bases que eligieron para concentrarse durante la competencia.
En un torneo que se jugará en tres países, las delegaciones eligieron sus bases mundialistas principalmente en función de la cercanía con las sedes donde disputarán sus partidos. No obstante, al menos tres de ellas ya presentaron inconvenientes, y una involucra nada menos que a la Selección argentina. También se vieron afectadas Japón, Suiza e Inglaterra.
Tiroteos y vientos fuertes en Kansas City
Una de las ciudades elegidas como base por dos selecciones fue Kansas City, ubicada en el estado de Missouri, prácticamente en el centro de Estados Unidos. Allí se instalaron Argentina e Inglaterra: la Albiceleste en el Origin Hotel Kansas City, mientras que los Tres Leones eligieron el Swope Soccer Village.
En el caso de la Selección argentina, el mismo día de su arribo debió enfrentar uno de los problemas climáticos típicos de la zona: fuertes tormentas y vientos. Después de que el predio del hotel fuera ploteado y acondicionado para recibir al plantel, las lonas colocadas fueron derribadas y destruidas por el clima adverso que azotó la ciudad.
Además, a pocos kilómetros de allí, este domingo se produjo otro hecho aún más preocupante. A unos seis kilómetros del Swope Soccer Village, donde se hospeda Inglaterra, se desató un tiroteo que dejó nueve heridos.
Suiza y el problema de las serpientes venenosas
Otro seleccionado que se encontró con un inconveniente particular fue Suiza, que confirmó su base en San Diego, California, al oeste de Estados Unidos, en la Academia Judía de San Diego.
Allí, la propia delegación europea debió delimitar una zona peligrosa entre el campo de entrenamiento y un área con presencia de serpientes. En una publicación en redes sociales, describieron los distintos sectores del predio y marcaron en rojo una “zona de serpientes”, donde, según explicaron, habría cuatro especies venenosas de cascabel.
Los cambios de sede de Japón
La otra selección que enfrentó problemas en la previa del Mundial fue Japón. El equipo asiático había elegido hacer base en México, más precisamente en Monterrey, en el estado de Nuevo León. Sin embargo, allí se encontró con diferentes inconvenientes relacionados con el estado de los campos de entrenamiento.
Primero, los japoneses se instalaron en el Centro de Entrenamiento de Tigres de la UANL, pero tras las primeras prácticas decidieron mudarse al campo de entrenamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esa segunda opción tampoco convenció al cuerpo técnico nipón.
Ante esta situación, Monterrey decidió prestarles su sede de El Barrial, un predio que se viralizó por la particular forma en la que llegaron los jugadores al campo. Finalmente, la delegación japonesa resolvió mudarse este lunes a Nashville, donde terminará instalando su base mundialista.