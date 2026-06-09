Serpientes venenosas, tornados y tiroteos: los problemas que complican las concentraciones del Mundial 2026

Argentina, Inglaterra, Suiza y Japón enfrentaron distintos inconvenientes en la previa del Mundial 2026 con las bases elegidas para la competición.

Faltan apenas dos días para el inicio del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y abrirá con el partido entre México y Sudáfrica. Sin embargo, la previa no se vive con la expectativa habitual: varias selecciones ya enfrentan problemas en las bases que eligieron para concentrarse durante la competencia.

En un torneo que se jugará en tres países, las delegaciones eligieron sus bases mundialistas principalmente en función de la cercanía con las sedes donde disputarán sus partidos. No obstante, al menos tres de ellas ya presentaron inconvenientes, y una involucra nada menos que a la Selección argentina. También se vieron afectadas Japón, Suiza e Inglaterra.

Tiroteos y vientos fuertes en Kansas City Una de las ciudades elegidas como base por dos selecciones fue Kansas City, ubicada en el estado de Missouri, prácticamente en el centro de Estados Unidos. Allí se instalaron Argentina e Inglaterra: la Albiceleste en el Origin Hotel Kansas City, mientras que los Tres Leones eligieron el Swope Soccer Village.

Base entrenamiento Argentina Kansas X/@foxweather En el caso de la Selección argentina, el mismo día de su arribo debió enfrentar uno de los problemas climáticos típicos de la zona: fuertes tormentas y vientos. Después de que el predio del hotel fuera ploteado y acondicionado para recibir al plantel, las lonas colocadas fueron derribadas y destruidas por el clima adverso que azotó la ciudad.

Además, a pocos kilómetros de allí, este domingo se produjo otro hecho aún más preocupante. A unos seis kilómetros del Swope Soccer Village, donde se hospeda Inglaterra, se desató un tiroteo que dejó nueve heridos.