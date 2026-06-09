Malestar en la previa del Mundial por polémicos controles a dos selecciones en Estados Unidos

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una nueva controversia sacudió la organización del torneo en Estados Unidos. Las selecciones de Senegal y Uzbekistán denunciaron haber sido sometidas a exhaustivos controles de seguridad al llegar al país, en procedimientos que quedaron registrados en imágenes difundidas en redes sociales.

Las escenas llamaron la atención por desarrollarse en espacios poco habituales para este tipo de inspecciones. En el caso de Senegal, los integrantes de la delegación fueron revisados por agentes de seguridad directamente sobre la pista del aeropuerto de San Antonio, Texas, apenas descendieron del avión que los trasladó al país anfitrión.

Entre los futbolistas que aparecieron en los registros audiovisuales se encontraba Pathé Ciss, mediocampista del Rayo Vallecano e internacional senegalés, quien fue sometido a una minuciosa inspección mientras el resto de sus compañeros aguardaba para atravesar el mismo procedimiento.

Denuncian controles de seguridad especiales para Senegal en Estados Unidos Denuncian controles de seguridad especiales para Senegal en Estados Unidos Los controles que generaron malestar en dos selecciones mundialistas Si bien los jugadores y miembros de las delegaciones deben cumplir con los controles migratorios y de ingreso al país, no suele ser habitual que las revisiones se realicen sobre la pista aeroportuaria ni de manera tan visible.

Una situación similar ocurrió con la selección de Uzbekistán antes de disputar un amistoso a puertas cerradas frente a Países Bajos en Nueva York. Según trascendió, los integrantes de la delegación tuvieron que descender del autobús que los transportaba para ser cacheados individualmente por agentes de seguridad.