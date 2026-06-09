Malestar en la previa del Mundial por polémicos controles a dos selecciones en Estados Unidos
Los procedimientos incluyeron cacheos, inspecciones con perros policía y revisiones que generaron cuestionamientos.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, una nueva controversia sacudió la organización del torneo en Estados Unidos. Las selecciones de Senegal y Uzbekistán denunciaron haber sido sometidas a exhaustivos controles de seguridad al llegar al país, en procedimientos que quedaron registrados en imágenes difundidas en redes sociales.
Las escenas llamaron la atención por desarrollarse en espacios poco habituales para este tipo de inspecciones. En el caso de Senegal, los integrantes de la delegación fueron revisados por agentes de seguridad directamente sobre la pista del aeropuerto de San Antonio, Texas, apenas descendieron del avión que los trasladó al país anfitrión.
Entre los futbolistas que aparecieron en los registros audiovisuales se encontraba Pathé Ciss, mediocampista del Rayo Vallecano e internacional senegalés, quien fue sometido a una minuciosa inspección mientras el resto de sus compañeros aguardaba para atravesar el mismo procedimiento.
Los controles que generaron malestar en dos selecciones mundialistas
Si bien los jugadores y miembros de las delegaciones deben cumplir con los controles migratorios y de ingreso al país, no suele ser habitual que las revisiones se realicen sobre la pista aeroportuaria ni de manera tan visible.
Una situación similar ocurrió con la selección de Uzbekistán antes de disputar un amistoso a puertas cerradas frente a Países Bajos en Nueva York. Según trascendió, los integrantes de la delegación tuvieron que descender del autobús que los transportaba para ser cacheados individualmente por agentes de seguridad.
Video: X @ESPN_CENAM
Además, las autoridades les exigieron dejar sus pertenencias en un sector apartado para que perros policía inspeccionaran el equipaje antes de autorizar el acceso al estadio. "Me dijeron que eran las reglas, pero al final el control fue solo para nosotros", declaró el entrenador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, al referirse al episodio que vivió junto a su equipo.
Otro episodio que aumenta la tensión en la previa del Mundial
La polémica se suma a otro incidente ocurrido en los días previos al comienzo de la competencia. El pasado sábado, las autoridades migratorias estadounidenses impidieron el ingreso al país del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien había sido designado para participar en el Mundial.
Artan, distinguido como árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), fue rechazado en el control fronterizo. Según explicó un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada".
La decisión provocó una fuerte reacción del Gobierno de Somalia, que calificó el hecho como "lamentable" y reclamó explicaciones tanto a las autoridades de Washington como a la FIFA. El caso generó especial repercusión porque Artan estaba en condiciones de convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un partido en la historia de los Mundiales.
De esta manera, los episodios vinculados a controles migratorios y de seguridad continúan alimentando el debate internacional en la antesala de una Copa del Mundo que ya comenzó a acumular controversias antes del pitazo inicial.