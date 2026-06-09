La impactante confesión de Cucurella sobre Lionel Messi a días del Mundial

El lateral de España recordó sus entrenamientos junto al capitán argentino en Barcelona y explicó por qué considera que tenía una ventaja única sobre el resto.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Marc Cucurella se refirió a uno de los futbolistas que lo marcó durante sus primeros pasos en el profesionalismo: Lionel Messi. El actual lateral izquierdo del Chelsea y de la Selección de España recordó cómo fueron los entrenamientos que compartió con el capitán argentino durante su etapa en las divisiones inferiores del Barcelona.

Formado en La Masía, Cucurella tuvo la oportunidad de trabajar junto al primer equipo blaugrana cuando todavía era un juvenil. Aquellas experiencias le permitieron observar de cerca el talento de Messi, una figura que ya dominaba el fútbol mundial y que seguía sorprendiendo incluso a quienes lo veían a diario.

Durante una entrevista, el defensor español relató cómo era intentar marcar al rosarino en las prácticas y reconoció que enfrentarlo suponía un desafío completamente diferente al de cualquier otro jugador.

marc cucurella Marc Cucurella compartió una serie de anécdotas de sus años de formación en Barcelona y destacó la capacidad de anticipación de Lionel Messi. Instagram @cucurella3 Las anécdotas de Cucurella con Messi en Barcelona En una charla con el streamer Davoo Xeneize, Cucurella recordó aquellos entrenamientos junto al primer equipo y confesó que existía un respeto especial hacia Messi dentro del campo. "Era sorprendente. No se acordará ni de mí, pero entrené con él. Llegué a marcarlo de lejos. Había una ley no escrita que no podías acercarte mucho, porque posiblemente podía ser tu último día entrenando con ese equipo", comentó entre risas.

Además, relató una situación ocurrida durante una pretemporada, cuando un futbolista de la cantera tuvo un encontronazo involuntario con el astro argentino. "En pretemporada, hubo un chaval brasileño de la cantera que se llamaba Vitinho. Fue a presionarle (a Leo) y medio que tuvo mala suerte, se resbaló y le entró duro. Se hizo un silencio y el entrenador paró la práctica y dijo que fuésemos con cuidado, que había que tener una distancia de seguridad y que eso no podía volver a pasar", recordó.