La historia del mendocino que marcó a Messi, jugó dos Mundiales con otra selección y lo expulsaron en uno

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, repasaremos las historias de tres mendocinos que vivieron la Copa del Mundo de una manera muy particular: con la camiseta de otra selección. La lista de argentinos que jugaron el certamen con otro país es larga, pero dentro de ese grupo hay un puñado que nació en suelo mendocino . Tres nombres propios que vale la pena conocer o recordar.

Continuando en orden cronológico y luego de conocer la vida de Rubén Cano , esta vez repasaremos la historia del más exitoso de estos mendocinos con otra nacionalidad. Pablo Mastroeni nació el 29 de agosto de 1976 en Mendoza, pero su historia en suelo argentino duró apenas cuatro años. En 1980 su familia emigró a los Estados Unidos y se instaló en Phoenix, Arizona. Ahí creció, fue a la escuela secundaria en la Thunderbird High School y desarrolló su amor por el fútbol en las categorías juveniles.

A los quince años, durante un viaje a Argentina, participó de prácticas en las divisiones inferiores de Ferro Carril Oeste y llamó la atención. Le ofrecieron un lugar en la pensión del club y también estuvo en el radar de River y San Lorenzo. Sin embargo, eligió volver a Norteamérica para continuar su formación, una decisión que marcaría el rumbo definitivo de su carrera.

Nació en Mendoza, creció en Arizona y se convirtió en leyenda de la MLS.

Jugó fútbol universitario en la Universidad Estatal de Carolina del Norte entre 1994 y 1997, y también pasó temporadas en los Tucson Amigos de la USISL durante las pausas de la competencia universitaria. El fútbol profesional estaba cada vez más cerca.

Una leyenda en la MLS

En febrero de 1998, el Miami Fusion lo eligió en la segunda ronda del Draft universitario de la MLS. En su segunda temporada ya era titular regular, y en 2001 fue incluido en el MLS Best XI, el equipo ideal de la temporada. Cuando el Fusion fue disuelto al término de ese año, Mastroeni fue la primera selección del Draft de reasignación: lo eligió el Colorado Rapids.

Pablo Mastroeni en el Miami Fusion - Pablo Mastroeni fue una de las figuras del ahora extinto Miami Fusion. MLS

En Colorado es donde el mendocino construyó su leyenda. Llegó en 2002 y se quedó más de una década, convirtiéndose en el jugador con más partidos en la historia de la franquicia con 225 apariciones y en capitán del equipo durante ocho temporadas. En 2010 llevó al Colorado Rapids a su primer título en la MLS. El club retiró la camiseta número 25 en su honor, un reconocimiento que muy pocos futbolistas reciben en cualquier liga del mundo.

Pablo Mastroeni 2 El mendocino que eligió EE.UU. y se hizo leyenda en la MLS como capitán de Colorado Rapids. NA

La camiseta de Estados Unidos y los dos Mundiales

Su rendimiento en la MLS le abrió las puertas de la selección de Estados Unidos, el país que lo adoptó y al que decidió representar. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en el año 2000 y al año siguiente debutó con la selección en un partido ante Ecuador. Cuando el mediocampista Chris Armas se lesionó semanas antes del Mundial 2002, Mastroeni pasó a ser titular.

Pablo Mastroeni selección de Estados Unidos 2002 - Pablo Mastroeni con la número 4 festejando junto a sus compañeros de la selección estadounidense en Corea - Japón 2002. wbur

El Mundial de Corea-Japón 2002 fue histórico para Estados Unidos. Mastroeni estuvo en tres de los cinco partidos que disputó el equipo en esa Copa del Mundo: la victoria por 3-2 ante Portugal en la fase de grupos, el histórico triunfo en octavos de final contra México por 2-0 y la derrota 1-0 ante Alemania en cuartos de final. El equipo norteamericano llegó lejos y Mastroeni fue parte de esa hazaña.

Con la selección también ganó tres Copas Oro: 2002, 2005 y 2007. Un palmarés que pocos mendocinos pueden presumir con la camiseta de cualquier selección.

Su aparición el álbum y el recuerdo amargo de Alemania 2006

Estados Unidos album de figuritas mundial 2006 completo Pablo Mastroeni En la página de Estados Unidos del álbum de Panini de Alemania 2006 se mencionaba que Mastroeni era nacido en Mendoza, Argentina.

Para muchos chicos mendocinos que llenábamos el álbum del Mundial 2006, había una figurita que nos generaba una gran curiosidad: el jugador de Estados Unidos cuya descripción decía "Lugar de nacimiento: Mendoza, Argentina". Ese jugador era Pablo Mastroeni.

Sin embargo, más allá de ese recuerdo alegre de quienes juntábamos las figuritas de ese torneo, el Mundial de Alemania 2006 dejó para Mastroeni una imagen más amarga. En el partido de fase de grupos ante Italia, a los 45 minutos del primer tiempo, entró durísimo sobre Andrea Pirlo y el árbitro no dudó: tarjeta roja. Estados Unidos terminó ese partido con un empate 1-1, con un hombre menos durante toda la segunda mitad, y luego quedó eliminado en primera ronda. Mastroeni fue sancionado con tres partidos de suspensión, por lo que no pudo estar en el último juego de su selección en ese torneo.

Expulsión de Pablo Mastroeni en el Mundial 2006

En total acumuló cinco partidos mundialistas: tres en 2002 y dos en 2006. Siguió siendo convocado después, pero no estuvo en la lista para Sudáfrica 2010. Alemania 2006 fue su última Copa del Mundo.

Sus enfrentamientos contra Argentina y el día que marcó a Messi

Mastroeni enfrentó a Argentina en dos ocasiones. La primera fue en 2003, cuando los estadounidenses perdieron 1-0. La segunda fue en febrero de 2008, en un amistoso que terminó 0-0 y en el que tuvo la tarea de marcar a Lionel Messi durante parte del partido. Cuando le preguntaban por esos duelos ante su país natal, era contundente: "Crecí en los Estados Unidos y tengo valores, principios y una perspectiva americana", sentenció. Llegó incluso a vestir de blanco, rojo y azul a sus familiares argentinos para que alentaran a su selección.

Pablo Mastroeni Aquella vez Nueva Jersey, Mastroeni tuvo que marcar a Messi y al Kun Agüero. También vio la tarjeta roja. NA

Un mendocino que se fue de niño, construyó una carrera de leyenda a miles de kilómetros y se destacó en la cita máxima del fútbol. Con buenas y con no tan buenas actuaciones. Esa fue la historia de Pablo Mastroeni como jugador, quien hoy continúa su vida profesional ligada al fútbol como entrenador.