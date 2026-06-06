La historia del mendocino que clasificó a España al Mundial 1978

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, repasaremos las historias de tres mendocinos que vivieron la Copa del Mundo de una manera muy particular: con la camiseta de otra selección. La lista de argentinos que jugaron el certamen con otro país es larga, pero dentro de ese grupo hay un puñado que nació en suelo mendocino . Tres nombres propios que vale la pena conocer o recordar.

En esta oportunidad, comenzamos por el más antiguo en orden cronológico. Rubén Andrés Cano Martínez nació el 5 de febrero de 1951 en San Rafael, Mendoza. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en Sportivo Pedal, donde ya se destacaba como goleador en las juveniles.

A los diecinueve años se fue a Buenos Aires y firmó con el Club Atlético Atlanta, donde pasó cuatro temporadas, disputó 161 partidos y marcó 47 goles. Números que no pasaron desapercibidos. En 1974 llegó a España de la mano de su entrenador en Atlanta, Néstor Raúl "Pipo" Rossi, que asumió en el Elche CF y se lo llevó al conjunto valenciano.

Cano era hijo de un emigrante español, oriundo de Purchena, en Almería. Eso le permitió obtener la nacionalidad española y no ocupar plaza de extranjero. A fuerza de goles, tardó poco en convertirse en ídolo del Elche.

Ese nivel lo llevó al Atlético de Madrid, donde estuvo seis temporadas. En su primer año ganó la Liga española y se consolidó como uno de los delanteros más peligrosos del fútbol ibérico.

Su breve paso por la Selección Argentina

Cano selección argentina Como es furor en estos días, en aquel entonces, Cano también tuvo su figurita vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. Atlanta Retro Pics - Archivos Edgardo Imas

La buena racha lo puso en el radar del seleccionado argentino. El técnico Vladislao Cap lo convocó para una serie de amistosos previos al Mundial de Alemania 1974. El destino quiso que su primera aparición con la camiseta albiceleste fuese en su propia ciudad: jugó en San Rafael contra Sportivo Pedal, el club que lo vio crecer. Argentina ganó 2 a 1 y Cano estuvo en cancha enfrentando a su hermano que vestía la camiseta de Pedal.

Cano llegó a figurar en la lista de 40 jugadores que presentó Cap a la FIFA para Alemania 74. Sin embargo, el sanrafaelino finalmente quedó afuera del grupo de 22. Una oportunidad que se fue sin poder concretarse, aunque la historia le tenía reservado algo aún más especial.

Cano selección argentina vs Pedal Los hermanos Cano en aquel histórico partido que unió a la albiceleste con Sportivo Pedal. Atlanta Retro Pics - Archivos Edgardo Imas

Rubén Cano jugó 3 partidos amistosos no oficiales en 1974 para la Selección argentina en el interior: uno de ellos en casa junto a su hermano.

La camiseta roja y el gol que vale un Mundial

Con la doble nacionalidad en mano y sin haber disputado partidos internacionales oficiales con Argentina, Rubén Cano aceptó la convocatoria del técnico español Ladislao Kubala y pasó a defender la camiseta de la Roja. En total jugó 12 partidos con España y marcó cuatro goles, pero uno de ellos quedó grabado en la historia del fútbol español para siempre.

Era el 30 de noviembre de 1977, en el estadio del Estrella Roja de Belgrado. España necesitaba no perder por más de un gol ante Yugoslavia para clasificarse al Mundial de Argentina 1978. El ambiente era hostil desde antes de que arrancara el partido: tribunas llenas dos horas antes del pitazo, objetos lanzados cuando los españoles salieron a calentar, el himno que apenas pudo escucharse entre los gritos. España había quedado afuera de los mundiales del 70 y del 74 y no podía fallar.

Gol Ruben Cano España Yugoslavia 1977

A los 27 minutos del segundo tiempo, Rubén Cano metió el gol que selló el 1-0 y la clasificación española. El mendocino, criado entre el sol y las vides del sur de Mendoza, fue el héroe de esa noche en Belgrado. Desde San Rafael había llegado la clasificación al torneo que se jugaría en su tierra natal.

Mundial, en casa y con otra camiseta

Ruben Cano Mundial 1978 con España Hijo de un emigrante almeriense, Rubén Cano obtuvo la nacionalidad española y pasó a la historia con un gol que todavía recuerdan en España.

En Argentina 78, Cano jugó la Copa del Mundo en su propio país, pero con la camiseta de España. Llevó el número 20 y disputó el primer partido de la fase de grupos, contra Austria, donde la Roja cayó 2 a 1. España también empató con Brasil y venció a Suecia, pero no le alcanzó para avanzar y quedó eliminada en la primera ronda.

Aquel contra Austria, fue el único partido mundialista de su carrera. Pero el mérito de haber sido uno de los responsables de que España llegara hasta ahí no se lo quita nadie. Un sanrafaelino que disputó la Copa del Mundo en su propio país con otra camiseta, después de haberle abierto la puerta a ese equipo con un gol que todavía recuerdan en España. Sin dudas, una historia que merece ser contada.