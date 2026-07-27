Barracas apartó del plantel al Toro Morales tras confirmarse la denuncia por violencia de género: el comunicado

Luego de que se hicieran públicas las denuncias en su contra, Barracas informó qué harán con el Toro Morales hasta que se esclarezca el asunto.

El sábado por la noche, Gonzalo Morales era el héroe de Barracas Central por su gol para el triunfo por 1-0 ante River. Menos de 24 horas después, el domingo, se hicieron públicas graves denuncias en su contra por parte de su expareja por violencia de género, las cuales pusieron su nombre en el centro de la escena.

Este lunes por la mañana, al entrar en conocimiento de las mismas, el club anunció que había decidido seguir de cerca el caso y, en la medida que hubiera nueva información, tomarían cartas en el asunto. Pues bien, al confirmarse la denuncia en las últimas horas. el Guapo emitió un nuevo comunicado en el que informó las medidas a tomar con el Toro.

Barracas Central apartará a Gonzalo Morales del plantel COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional… pic.twitter.com/ifJIwlXmZn — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 27, 2026 "El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes", indica el texto en su primer párrafo.

"Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo", prosigue.