El comunicado oficial de Barracas Central tras la denuncia contra Gonzalo Morales por violencia de género

Una joven hizo pública la denuncia contra Gonzalo Morales, el delantero de Barracas Central y, horas más tarde, el club de fútbol emitió un comunicado oficial.

Gonzalo “Toro” Morales, delantero de Barracas Central, fue denunciado públicamente por violencia de género por su expareja, identificada como Karen. La joven difundió en sus redes sociales imágenes de lesiones, capturas de chats y un descargo en el que relató situaciones que, según afirmó, ocurrieron durante los meses de convivencia con el futbolista.

La publicación fue realizada a través de su cuenta de Instagram. Allí, la joven expuso detalles sobre las agresiones que dijo haber sufrido y el contexto en el que vivía hasta el cese de la convivencia, ocurrido este fin de semana. Junto con el texto, compartió fotografías en las que se observan lesiones en distintas partes del cuerpo. También publicó capturas de conversaciones de WhatsApp. En uno de los intercambios difundidos se menciona una agresión atribuida al deportista. En otro chat, asignado a la madre del jugador, aparece un pedido de disculpas por los actos de su hijo.

Karen compartió fotos de su estado en un posteo de Instagram. Instagram/@karenadinna En su descargo, la joven sostuvo que “la denuncia ya está hecha” y afirmó que decidió exponer el caso después de superar el temor a posibles represalias. De todos modos, todavía se espera mayor precisión sobre el estado formal de las actuaciones dentro del fuero judicial.

El comunicado de Barracas Central tras la denuncia Tras la difusión de la acusación, Barracas Central emitió un comunicado oficial. El club informó que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran a Gonzalo Morales y manifestó su rechazo a toda forma de violencia de género. “La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”, expresó el club en el texto.

Barracas Central indicó además que sigue de cerca la evolución de la situación. "Una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario", expresó la institución deportiva, pese a que la joven aseguró haber presentado de la denuncia ante la Policía.