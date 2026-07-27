Hockey sobre césped: el campeón Los Tordos comenzó ganando en un arranque perfecto para los candidatos
El campeón Los Tordos arrancó con una victoria y Alemán goleó. Murialdo, Banco Mendoza, Marista, Teqüe y Regatas/Andino también sumaron de a tres.
El Torneo Clausura 2026 de hockey sobre césped femenino puso primera y dejó una fecha cargada de emociones, goles y varios candidatos que comenzaron mostrando sus credenciales.
Hockey sobre césped: Los Tordos y los candidatos comenzaron con un triunfo
Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Alemán, que no dejó dudas en su debut y goleó 6 a 0 a Maristas de San Rafael, firmando el resultado más abultado del fin de semana.
Otro que arrancó con autoridad fue Murialdo, que superó 3 a 0 a Peumayén y comenzó el campeonato con una sólida actuación, tanto en ataque como en defensa.
En uno de los encuentros más atractivos de la fecha, Banco Mendoza A derrotó 2 a 1 a Tacurú, en su regreso a Primera, mientras que Marista consiguió un valioso triunfo como visitante al imponerse 2 a 1 sobre UNCUYO.
También festejó Teqüe, que venció 2 a 0 a Vistalba de visitante, y Regatas/Andino, que hizo lo propio al derrotar 2 a 0 a Liceo.
El duelo más parejo de la jornada se vivió entre Universidad de San Juan y San Juan Rugby, donde el conjunto universitario se impuso 3 a 2 en un partido cambiante y de alto vuelo.
Por su parte, Los Tordos, el actual campeón, consiguió una ajustada victoria por 1 a 0 frente a Banco Mendoza B, en un encuentro muy disputado que se resolvió por la mínima diferencia.
Resultados de la fecha 1
- Vistalba 0-2 Teqüe
- Murialdo 3-0 Peumayén
- Los Tordos 1-0 Banco Mendoza B
- Banco Mendoza A 2-1 Tacurú
- UNCUYO 1-2 Marista
- Liceo 0-2 Regatas/Andino
- Universidad (San Juan) 3-2 San Juan Rugby
- Alemán 6-0 Maristas San Rafael
Con la primera fecha ya disputada, el Clausura femenino comenzó a perfilar a sus primeros protagonistas, aunque el campeonato recién empieza y todo indica que volverá a ser uno de los torneos más competitivos del hockey mendocino.