Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo, marcó un gol y rompió un nuevo récord con la Selección argentina

Lionel Messi superó una nueva marca histórica con la Selección argentina gracias a su gol de penal en el amistoso contra Islandia.

Lionel Messi no se cansa de hacer historia. El mejor jugador de todos los tiempos, que podría haberse dado por satisfecho luego del título obtenido en Qatar 2022, decidió no bajar las cortina, seguir agrandando su leyenda y disputar el Mundial 2026, el sexto de su carrera. Y a una semana del debut, este martes sumó minutos ante Islandia.

La Pulga fue al banco e ingresó en el segundo tiempo, a los 70'. Y apenas unos instantes después de que entrara en cancha, habiendo tocado solo una pelota, se encontró con un penal que le permitió en su segundo contacto con el esférico marcar su gol y poner el 2-0 parcial para la Scaloneta.

El gol de penal de Messi para el 2-0 de Argentina ante Islandia El gol de penal de Messi para el 2-0 de Argentina ante Islandia TyC Sports Pero este no fue un tanto más ni para él ni para el combinado nacional. Es que con esta pena máxima, Leo se convirtió en el futbolista más longevo en anotar con la Albiceleste, con 38 años y 350 días. Un nuevo récord que suma el astro rosarino, que ya ostenta otros como se el máximo artillero histórico (117) y el jugador con más presencias (199), entre otras marcas.

De este modo, superó el mítico Ángel Labruna. El Feo, uno de los máximos ídolos de la historia de Riiver (si no el máximo), había marcado su último gol con Argentina a los 38 años y 282 días en un amistoso contra Brasil en el Maracaná en 1957. Casi siete décadas después, Leo le quitó ese privilegio.

Ángel Labruna Selección Argentina Messi superó al mítico Ángel Labuna. Archivo Ahora a Messi no le queda más que seguir estirando su nuevo récord durante el Mundial, en el que ya habrá cumplido los 39 años (el 24 de junio, entre los duelos contra Austria y Jordania), en la búsqueda de la tan ansiada cuarta estrella arriba del escudo.