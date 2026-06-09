Selección argentina: cuáles son los 3 jugadores de la lista de 26 que no fueron ni al banco ante Islandia

En el último amistoso de la Selección argentina antes del Mundial, Lionel Scaloni decidió preservar a 3 futbolistas para evitar nuevas lesiones.

La Selección argentina juega ante Islandia su último amistoso previo al Mundial 2026. Lejos de ensayar cómo jugará el equipo en el torneo, Lionel Scaloni volvió a probar un once alternativo, en pos de cuidar a los mejores jugadores para la competencia y evitar lamentarse de nuevas lesiones, como sucedió con Leonardo Balerdi.

Aún así, hubo señales positivas respecto de varios nombres que llegaban en duda desde los físico, pues para este duelo dijeron presente cuatro futbolistas que no habían estado ante Honduras: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Nicolás Paz -este último fue titular-. Sin embargo, hubo unos tres de la lista de 26 que no fueron ni al banco.

Dibu Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, los 3 preservados por Scaloni Emiliano Dibu Martínez Dibu Martínez continúa recuperándose de la fractura de su dedo. @Argentina Se trató de Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico. En los primeros dos casos, todavía continúan recuperándose de sus respectivas lesiones: el Dibu de la fractura de dedo que padeció en la final de la Europa League, y el 5 de Boca del desgarro que sufrió em el último partido de la Libertadores.

Leandro Paredes Leandro Paredes sigue entrenándose diferenciado tras su desgarro. @Argentina Distinta es la situación del lateral izquierdo del Olympique de Lyon. El ex Independiente no arrastra ninguna dolencia, pero quedó muy cansado luego del amistoso del sábado frente a Honduras y simplemente decidieron que descansara para evitar así que se sobrecargara a una semana del debut ante Argelia.

Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico simplemente prefirió descansar tras el desgaste que sufrió ante Honduras. @Argentina Por otro lado, se destaca también la participación de Lionel Messi, quien había ido al banco el primer amistoso, pero no había sumado minutos. Contra Islandia volvió a ser suplente, pero tal como anticipó Scaloni en conferencia de prensa, terminó ingresando en el segundo tiempo, promediando los 70 minutos de partido.