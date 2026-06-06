Por qué Messi no jugó en el amistoso contra Honduras y los 6 jugadores que quedaron afuera del banco

La Selección argentina jugó ante Honduras el primero de sus dos amistosos pre-Mundial 2026 . Fue 2-0 con un gol de penal de Lautaro Martínez y otro de Giuliano Simeone. Y a 10 días del debut contra Argelia (el martes 16 de junio), Lionel Scaloni decidió probar un once bastante alternativo para cuidar a los mejores jugadores de cara al certamen, Lionel Messi entre ellos.

El ídolo y capitán del equipo llegó tocado a la concentración tras la sobrecarga muscular que sufrió en su último partido con Inter Miami. Si bien no se trató de una dolencia de gravedad, Leo está siendo seguido de cerca para evaluar su condición física y se estipulaba que no sería parte de la nómina para el partido de este sábado.

Sin embargo, como evolucionó bien durante estos días, la Pulga finalmente fue incluida en el banco de suplentes para enfrentar a la H. Y allí permaneció hasta el final del cotejo, pese al insistente pedido de los hinchas para verlo en cancha, coreando su apellido en todo momento.

Lo importante es que Messi llegará al estreno mundialista en óptimas condiciones físicas y será una importante arma para soñar con la obtención de la cuarta Copa del Mundo. Pero así como el 10 se metió entre los suplentes, hubo seis futbolistas de la lista definitiva que no fueron siquiera al banco -sin contar a Leonardo Balerdi, que fue dado de baja por desgarro y ya emprendió viaje a Buenos Aires-.

Los 6 jugadores que se quedaron fuera del banco ante Honduras

Emiliano "Dibu" Martínez, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Julián Álvarez y Nicolás Paz son los jugadores que Scaloni prefirió preservar para evitar que se resientan de sus respectivas lesiones. En sus lugares, se metieron Agustín Giay en el once inicial, y Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Tomás Aranda y Joaquín Freitas entre los suplentes, de los cuales tuvieron acción los dos convocados de River, el de Boca y el lateral que surgió del Xeneize, todos debutando en la Selección Mayor.