En la previa de la Selección argentina frente a Islandia, hubo un fuerte diluvio que azotó el estadio

Un intenso diluvio cayó este martes en Auburn, Alabama , en la previa al partido amistoso entre la Selección argentina e Islandia , que se disputa en el Jordan-Hare Stadium, un hecho encendió las alarmas en la previa del último amistoso del equipo de Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial 2026 .

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la tormenta llegó con lluvias fuertes, actividad eléctrica y calles complicadas en distintos sectores de la ciudad, mientras miles de hinchas argentinos comenzaban a acercarse a la zona del estadio para acompañar al campeón del mundo.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia por inundación repentina para el condado de Lee, donde se encuentra Auburn , debido a las precipitaciones acumuladas y al riesgo de anegamientos en caminos, pasos bajos y áreas urbanas con mal drenaje.

Según el reporte climático, en la zona ya habían caído entre 50 y 75 milímetros de agua, con la posibilidad de que se sumaran nuevos registros importantes durante la tarde, un escenario que obligó a seguir de cerca la evolución del temporal. Sin embargo, pese a que se mantuvieron alerta, nunca se informó respecto de una postergación o suspensión del encuentro.

El sistema de drenado del estadio es de última tecnología, eficaz y rápido, por lo que el campo de juego pudo ponerse rápidamente en buenas condiciones ni bien bajó la intensidad de la lluvia. La principal preocupación pasaba por la actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio, ya que en Estados Unidos los protocolos de seguridad suelen interrumpir o demorar los eventos deportivos cuando se registran rayos cerca del escenario.

A menos que a último momento suceda algo de esto, la realización del partido se confirmó y Argentina afronta ante Islandia su última prueba antes del Mundial, en un partido que Scaloni utiliza para terminar de evaluar futbolistas, cargas físicas y posibles variantes de cara al estreno mundialista.

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