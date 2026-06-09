La particular regla de FIFA que condicionará al nuevo convocado de la Selección argentina
La normativa vigente de la FIFA contempla un requisito particular para los futbolistas que ingresan por una lesión.
Mientras Lionel Scaloni define quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026, un detalle reglamentario de la FIFA genera una situación particular para el futbolista que resulte elegido.
El defensor fue desafectado de la convocatoria debido a un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y el cuerpo técnico trabaja para cubrir la vacante antes del cierre del plazo establecido por el reglamento. Entre los principales candidatos aparecen Guido Rodríguez, Emiliano Buendía y Máximo Perrone.
Más allá de quién sea finalmente convocado, la normativa de la Copa del Mundo establece una condición específica relacionada con la numeración que deberá utilizar el nuevo integrante del plantel.
La disposición de FIFA para los reemplazos por lesión
Según el artículo 24 del reglamento del Mundial 2026, los futbolistas que ingresen a una lista para sustituir a un jugador lesionado deben conservar el número que tenía asignado el integrante al que reemplazan: "El jugador suplente deberá llevar en la camiseta el número del jugador lesionado al que haya reemplazado", señala el punto 24.2 del reglamento de la FIFA.
En consecuencia, el futbolista que ocupe el lugar de Balerdi deberá utilizar la camiseta número 2, independientemente de la posición que desempeñe en el campo de juego. La situación resulta llamativa porque los tres nombres que aparecen como principales alternativas son mediocampistas.
Qué puede suceder con la numeración del nuevo convocado
De todos modos, una vez que se confirme al reemplazante, habrá que esperar la postura de la AFA. Si bien el reglamento de la FIFA establece que el nuevo convocado debe heredar el dorsal del futbolista lesionado, distintos apartados de la normativa contemplan excepciones ante solicitudes específicas de las federaciones. Por ese motivo, no se descarta la presentación de un pedido especial para modificar la numeración.
Por ahora, la principal incógnita sigue siendo la identidad del reemplazante. Según trascendió, Scaloni tomará la decisión una vez finalizado el amistoso frente a Islandia, después de evaluar el estado de todos los futbolistas que integran la delegación.
El principal candidato es Guido Rodríguez, campeón del mundo en Qatar 2022 y protagonista de todos los títulos obtenidos por la Selección argentina durante el actual ciclo, incluida la Finalissima y las dos Copas América. Sin embargo, Emiliano Buendía y Máximo Perrone también continúan en consideración y todavía no fueron descartados oficialmente por el cuerpo técnico.
La resolución se conocería en las próximas horas. Cuando eso ocurra, además de completarse la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026, quedará definido quién heredará el dorsal número 2 que dejó vacante Leonardo Balerdi.