La particular regla de FIFA que condicionará al nuevo convocado de la Selección argentina

La normativa vigente de la FIFA contempla un requisito particular para los futbolistas que ingresan por una lesión.

Lionel Scaloni define quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Mientras Lionel Scaloni define quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026, un detalle reglamentario de la FIFA genera una situación particular para el futbolista que resulte elegido.

El defensor fue desafectado de la convocatoria debido a un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y el cuerpo técnico trabaja para cubrir la vacante antes del cierre del plazo establecido por el reglamento. Entre los principales candidatos aparecen Guido Rodríguez, Emiliano Buendía y Máximo Perrone.

Más allá de quién sea finalmente convocado, la normativa de la Copa del Mundo establece una condición específica relacionada con la numeración que deberá utilizar el nuevo integrante del plantel.

La disposición de FIFA para los reemplazos por lesión Según el artículo 24 del reglamento del Mundial 2026, los futbolistas que ingresen a una lista para sustituir a un jugador lesionado deben conservar el número que tenía asignado el integrante al que reemplazan: "El jugador suplente deberá llevar en la camiseta el número del jugador lesionado al que haya reemplazado", señala el punto 24.2 del reglamento de la FIFA.

En consecuencia, el futbolista que ocupe el lugar de Balerdi deberá utilizar la camiseta número 2, independientemente de la posición que desempeñe en el campo de juego. La situación resulta llamativa porque los tres nombres que aparecen como principales alternativas son mediocampistas.