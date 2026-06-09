La Selección argentina enfrenta a Islandia en la última prueba antes del Mundial 2026: hora y TV

La Selección argentina se enfrentará este martes con su par de Islandia , en el que será su último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro, que está programado para las 22 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

La Albiceleste viene de ganarle 2-0 a Honduras, en un discreto partido en el que no sufrió para derrotar a un rival que está varios escalones debajo suyo. Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez -de penal- y Giuliano Simeone, uno en cada tiempo.

La gran incógnita de cara a este encuentro gira en torno a la posible presencia de Lionel Messi, que este sábado no pudo sumar minutos ante el país centroamericano para resguardarlo tras la sobrecarga muscular que había sufrido en su última presentación con el Inter Miami. La idea es que el 10 pueda jugar ante Islandia para luego llegar con rodaje al debut mundialista.

Por otra parte, todo indica que se repetirá gran parte de la defensa, con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo y Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez en la zaga central aunque solo resta conocer si Agustín Giay o Nicolás Capaldo ocupará el lateral derecho. Además, Gerónimo Rulli reemplazaría bajo los tres palos a Juan Musso.

El único enfrentamiento entre ambas selecciones data del Mundial 2018 y fue un empate 1-1, en un encuentro donde Mes erró un penal en el segundo tiempo que pudo haber decretado el triunfo.

Este será el último amistoso de la Selección argentina antes del estreno oficial en el Mundial 2026, que será el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Amistoso internacional

Argentina – Islandia

Estadio: Jordan-Hare Satadium (Auburn, Alabama)

Árbitro: a confirmar

Hora: 22. TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Fuente: NA