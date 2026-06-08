El bombazo que podría meter Scaloni en la formación de la Selección argentina para el debut ante Argelia

Lionel Scaloni analiza la titularidad de un jugador que están viendo muy bien y empieza a ganar terreno en la consideración. ¿Va de arranque en el Mundial?

Si bien todavía queda una última prueba ante Islandia, este martes a las 22 horas en Alabama, Lionel Scaloni ya empezó a tomar apuntes para lo que será el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026. A ocho días del debut ante Argelia, hay un impensado futbolista que se metió de lleno en la discusión por un lugar en el once de gala.

La Albiceleste viene de vencer 2-0 a Honduras en Texas y, más allá del resultado, el cuerpo técnico se llevó varias conclusiones positivas. Una de las más importantes fue el rendimiento de Exequiel Palacios, quien aprovechó su oportunidad y dejó una imagen muy favorable en un sector de la cancha donde la competencia es feroz.

Scaloni lo ve con buenos ojos: ¿Palacios puede meterse entre los titulares en el Mundial? Ante la lesión de Leandro Paredes, que es muy probable que no llegue al 100% al 16 de junio (sigue entrenando diferenciado), el jugador del Bayer Leverkusen avanzó casilleros y es la principal alternativa que maneja el DT campeón del mundo para armar un mediocampo nutrido, por lo que no sería descabellado imaginarlo compartiendo el eje con Alexis Mac Allister, acompañado por Rodrigo De Paul y Enzo Fernández a los costados.

Exequiel Palacios y una llamativa revelación sobre un posible regreso a River. Foto: @exepalaciosok Exequiel Palacios, la sorpresa que analiza Scaloni para el debut mundialista. Foto: @exepalaciosok

El ex River tiene una característica que lo vuelve especialmente valioso para Scaloni. Acostumbrado a jugar como doble cinco en Alemania, puede ofrecer equilibrio, dinámica, presión y, sobre todo, calidad en el primer toque (ante Honduras acertó 113 de los 114 pases que intentó).