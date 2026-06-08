El Real Madrid pidió condiciones por Julián Álvarez: ¿el "fichaje galáctico" de Florentino Pérez?

Antes de su reelección, el presidente del Real Madrid prometió que iba a ser una oferta de 150 millones de euros por una estrella mundial. ¿Va por Julián Álvarez?

Después de ser reelegido como presidente del Real Madrid hasta 2030, Florentino Pérez deberá cumplir con su promesa de campaña: elevar una oferta de 150 millones de euros por un "fichaje galáctico" para reforzar al primer equipo. No obstante, el nombre está guardado bajo siete llaves y todavía no salió a la luz.

Hasta ahora, los candidatos parecían ser Vitinha, Joao Neves (ambos del PSG) o Michael Olise (Bayern Múnich), quienes tomaron la posta en base a algunas especulaciones que se hicieron en España. Pero este lunes apareció una alternativa mucho más ruidosa: Julián Álvarez.

Aseguran que el Real Madrid llamó al Atlético por Julián Álvarez La bomba la soltó Sky Sports, que aseguró que la Casa Blanca ya habría pedido condiciones por la Araña para conocer cuál es su situación con el Atlético de Madrid y analizar su posible contratación. Por el momento no existirían negociaciones formales, aunque sí un interés concreto por parte del club merengue, siempre y cuando el Colchonero esté dispuesto a vendérselo.

julián álvarez El futuro de Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena. Instagram @juliaanalvarez

La noticia no pasó desapercibida porque Julián viene siendo uno de los delanteros más codiciados de Europa. Además, hay otro detalle que le agrega picante a la historia: el Barcelona también lo tiene en carpeta desde hace tiempo y sueña con sumar al delantero de la Selección argentina, a tal punto de que ya tendría un acuerdo con el jugador por su contrato (la primera oferta de 70 millones de euros fue rechazada por el equipo del Cholo Simeone).