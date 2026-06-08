Un jugador de Argelia calentó el debut ante Argentina con una desafiante sentencia: "Venceremos a Messi"

La Selección de Argelia aterrizó en Kansas City y una de sus jóvenes figuras lanzó un picante mensaje para Lionel Messi y compañía.

Todavía faltan ocho días para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, pero del lado de Argelia ya empezaron a jugar -y fuerte- el partido. Este domingo por la noche, la delegación africana aterrizó en Estados Unidos y uno de sus futbolistas se animó a lanzar una picante declaración.

El plantel argelino ya está en Kansas City, ciudad donde instaló su base para la Copa del Mundo y donde también enfrentará al vigente campeón del mundo el martes 16 de junio a las 22 horas. Minutos después de pisar suelo norteamericano, Ibrahim Maza, mediocampista de 20 años del Bayer Leverkusen, habló ante la prensa sobre el estreno por el Grupo J.

Ibrahim Maza, volante de Argelia, y un picante mensaje para Messi y la Scaloneta "Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante", arrancó diciendo. Sin embargo, no se quedó en el discurso habitual de respeto y fue por más. "Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y venceremos a Messi", esgrimió el compañero de Exequiel Palacios.

Países Bajos vs Argelia Argelia dio el golpe antes del Mundial: venció a Países Bajos en Rotterdam y llega entonada para enfrentar a la Selección argentina. @OnsOranje

El picante mensaje de Maza, una de las jóvenes figuras de Argelia, rápidamente se viralizó en redes y seguramente no tardará en llegar a oídos del plantel de Lionel Scaloni. Y claro que servirá de incentivo extra para el debut, ya que la Albiceleste demostró en reiteradas ocasiones que se alimenta de ese tipo de comentarios.