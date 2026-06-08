Festeja Scaloni: las grandes noticias que recibió el DT en la práctica de la Selección argentina

Pensando en el debut mundialista frente a Argelia y el amistoso ante Islandia, Lionel Scaloni recibió grandes noticias en la práctica del domingo.

La Selección argentina transita los últimos días de preparación antes del Mundial 2026 y este domingo completó una nueva jornada de entrenamientos en Texas, donde ya comenzó a enfocarse de lleno en el amistoso ante Islandia que se disputará este martes en Alabama. La práctica tuvo una particularidad importante: fue la primera sin Leo Balerdi, quien quedó desafectado por lesión y redujo a 25 la nómina de futbolistas que trabajan bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

En el complejo Ellis Field, bajo un clima cambiante que alternó lluvia y sol durante gran parte de la mañana, el cuerpo técnico siguió de cerca la respuesta física de los jugadores tras la victoria frente a Honduras. La buena noticia es que ningún integrante del plantel terminó con problemas de consideración y todos evolucionan favorablemente, más allá del desgaste lógico que dejó el primer ensayo previo a la Copa del Mundo.

Scaloni recibió dos grandes noticias en la práctica del domingo de la Selección argentina Sin embargo, la principal novedad de la jornada estuvo relacionada con Nicolás Paz. Después de varios días trabajando de manera diferenciada, el mediocampista del Como volvió a integrarse a las tareas junto al resto de sus compañeros y quedó nuevamente a disposición del entrenador. La recuperación del joven volante era una de las principales preocupaciones dentro de la delegación argentina, ya que se trata de un futbolista muy valorado por Scaloni y su cuerpo técnico.

nico paz Nico Paz se entrenó a la par de sus compañeros y trajo una buena noticia en Argentina. Instagram @nicopaz1o

El ex Real Madrid Castilla sufrió un fuerte traumatismo en la rodilla izquierda durante un partido de la Serie A ante Hellas Verona y desde entonces fue seguido de cerca por los médicos de la Selección. Incluso, desde la AFA le recomendaron no disputar los últimos encuentros de la temporada en Italia para priorizar su recuperación y llegar en condiciones óptimas al Mundial. Por eso, su regreso a los entrenamientos representa un alivio importante para la Scaloneta.