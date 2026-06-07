La tremenda sentencia de Scaloni sobre Tomás Aranda tras su debut en la Selección y qué le "reprochó"

Lionel Scaloni llenó de elogios a la joven estrella de Boca, quien hizo su estreno oficial con la Albiceleste. No obstante, también le hizo un reproche.

La victoria de la Selección argentina sobre la Selección de Honduras en el primer amistoso previo al Mundial 2026 dejó una imagen especial sobre el final del encuentro: Lionel Scaloni hizo debutar en la Mayor a Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

Mientras Capaldo cuenta con experiencia en el fútbol europeo y aún pelea por un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo, los otros tres futbolistas tuvieron sus primeros minutos con la Albiceleste luego de irrumpir recientemente en Primera División.

image Tomás Aranda hizo su debut en la Selección argentina en la victoria frente a Honduras. EFE

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni destacó el ingreso de los cuatro debutantes y aseguró que pueden llegar a aportarles muchas cosas para el futuro: "De los chicos que entraron, todos nos generan enorme ilusión. Nos faltó solo Ovando, que no teníamos posibilidad de que juegue, ya habíamos hecho todos los cambios, sino también lo podríamos haber hecho entrar. Pero tanto Beltrán como Freitas y Aranda son chicos que venimos siguiendo de hace tiempo", lanzó. Y continuó: Han estado entrenando con nosotros, Freitas un poco menos, pero nos ha encantado su manera de contagiar y de entrenarse. Nos pueden aportar cosas en un futuro".

La tremenda sentencia de Scaloni sobre Tomás Aranda y su reproche contra él Tras destacar a los cuatro futbolistas, el Gringo aprovechó para llenar de elogios en la joya del Xeneize, quien en estos últimos meses fue el jugador más destacado de Boca en el semestre: "Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota”, comenzó.