La tajante respuesta de Paredes sobre el rumor de una posible partida al Inter Miami de Messi

Leandro Paredes atraviesa días especiales. Mientras trabaja para llegar en las mejores condiciones físicas al Mundial 2026 con la Selección argentina, el mediocampista también continúa siendo protagonista de las noticias vinculadas a Boca . En las últimas horas, volvió a referirse a su futuro y aprovechó para despejar las versiones que lo relacionaban con un posible desembarco en Inter Miami junto a Lionel Messi.

El volante campeón del mundo fue consultado sobre un supuesto contacto del capitán argentino para convencerlo de mudarse a la MLS y fue categórico en su respuesta. "No hablé con nadie, ni Leo tampoco me escribió", aseguró, descartando cualquier tipo de negociación o acercamiento con la franquicia estadounidense. De esta manera, puso fin a una serie de especulaciones que habían cobrado fuerza en las últimas semanas.

Lejos de alimentar rumores sobre una salida, Paredes ratificó una vez más su compromiso con Boca. El mediocampista explicó que tanto Messi como Rodrigo De Paul conocían desde hace tiempo cuál era su deseo y recordó las conversaciones que mantuvieron cuando surgió la posibilidad de que el volante del Atlético de Madrid desembarcara en Inter Miami . En ese contexto, dejó en claro que su intención siempre fue regresar al club donde se formó futbolísticamente.

“Quiero disfrutar de lo que no pude disfrutar cuando era chico porque jugué muy poco en Boca antes de irme”, explicó el futbolista, que volvió al Xeneize a mediados de 2025 después de una extensa carrera en Europa. Para Paredes , este regreso representa una cuenta pendiente personal y una oportunidad de vivir plenamente una etapa que quedó inconclusa por su temprana partida al fútbol italiano.

Su sueño en Boca

Las recientes frustraciones deportivas no modificaron ese sentimiento. La eliminación en la Copa Libertadores y los tropiezos sufridos en el ámbito local fueron golpes difíciles de asimilar para un jugador que soñaba con pelear por títulos desde su regreso. Sin embargo, lejos de replantearse su continuidad, el volante remarcó que se siente feliz en el club y que valora especialmente el cariño que recibe de los hinchas y el respeto de sus compañeros.

Leandro Paredes Boca Leandro Paredes quiere ganar todo en Boca. Fotobaires

Aun así, Paredes considera que todavía tiene mucho por construir con la camiseta azul y oro. Si bien entiende que su trayectoria y su condición de campeón del mundo lo convierten en una referencia para los fanáticos, aseguró que no piensa en reconocimientos personales. Su gran objetivo pasa por conquistar títulos importantes con Boca y dejar una huella dentro de la cancha. "No volví para estar en una bandera. Quiero ganar cosas importantes", sentenció, en una frase que refleja perfectamente el desafío que se planteó para esta nueva etapa de su carrera.