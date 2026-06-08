El Vasco Arruabarrena aceptó la propuesta de Riquelme y es el nuevo DT de Boca.

La búsqueda del nuevo entrenador de Boca llegó a su fin. Tras varios días de reuniones, análisis y diferentes nombres sobre la mesa, Juan Román Riquelme tomó la decisión y el elegido para asumir el mando del plantel es Rodolfo Arruabarrena . El Vasco, que se encontraba sin trabajo luego de su paso por Al-Taawoun de Arabia Saudita, iniciará así su segundo ciclo al frente del conjunto de la Ribera.

Aunque durante las últimas semanas circularon alternativas como Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed, dentro de Boca siempre hubo un candidato que corría con ventaja. La relación de confianza que construyeron Riquelme y Arruabarrena desde su etapa como compañeros de equipo terminó siendo un factor determinante para acelerar las negociaciones y avanzar rápidamente hacia un acuerdo.

Según informó Tato Aguilera, periodista que sigue el día a día de Boca en TyC Sports, fue el propio presidente xeneize quien se comunicó con el entrenador apenas supo que estaba disponible. Las conversaciones avanzaron de manera positiva y ahora solo restan cuestiones formales para sellar un vínculo que se extendería hasta diciembre de 2027. La intención de la dirigencia es que el DT llegue al país en los próximos días para firmar su contrato y ser presentado oficialmente.

Más allá del desafío deportivo que representa volver a Boca, la decisión de Arruabarrena también pasó por una cuestión familiar. El entrenador tenía sondeos desde Brasil y Qatar, pero terminó inclinándose por la posibilidad de regresar al club donde dejó una huella importante tanto como jugador como entrenador. El proyecto deportivo y la posibilidad de volver a competir en el fútbol argentino terminaron pesando más que cualquier otra oferta.

Si no surge ningún imprevisto, el Vasco comenzará formalmente su segundo ciclo el próximo 18 de junio, fecha prevista para el inicio de la pretemporada en Boca Predio. Con el nuevo cuerpo técnico prácticamente confirmado, la dirigencia ya trabaja en la planificación del mercado de pases, con el objetivo de reforzar al equipo para afrontar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina durante el segundo semestre.