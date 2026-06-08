Dinamarca dio detalles sobre el estado de salud de Eriksen: qué se sabe tras su nuevo colapso

El médico de la selección danesa actualizó el parte de Christian Eriksen tras su descompensación que volvió a asustar al mundo del fútbol. Cómo se encuentra.

El fútbol volvió a contener la respiración por Christian Eriksen. El mediocampista de 34 años protagonizó un momento de enorme preocupación durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, cuando se desplomó en pleno campo de juego a los 20 minutos del segundo tiempo. Las imágenes recorrieron el mundo y reavivaron el recuerdo de aquel dramático episodio que sufrió en la Eurocopa 2021.

Eriksen se llevó la mano al pecho, mostró signos de dolor y terminó desplomándose sobre el campo de juego. Los médicos ingresaron rápidamente para asistirlo y, tras varios minutos de atención, el futbolista fue retirado consciente rumbo al Hospital Universitario de Odense para realizarse estudios.

Eriksen Colapso Vs Ucrania X: @Trendce3 Cómo se encuentra Christian Eriksen tras su descompensación en Dinamarca-Ucrania

Con el correr de las horas comenzaron a llegar las noticias tranquilizadoras. La Federación Danesa informó que el jugador estaba fuera de peligro y este lunes el médico de la selección, Morten Boesen, actualizó su situación con otro mensaje optimista. "Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y de buen ánimo. Contamos con que pronto sea dado de alta y regrese a casa", expresó el profesional, en un comunicado difundido a través de la cuenta oficial de la selección.

El nuevo parte médico de Eriksen. El nuevo parte médico de Eriksen. Foto: Federación Danesa El antecedente de su primer colapso que impactó al mundo del fútbol El episodio inevitablemente recordó lo ocurrido el 12 de junio de 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa. Aquella vez debió ser reanimado en el mismo campo de juego mediante maniobras de RCP y la utilización de un desfibrilador externo automático, una intervención que resultó decisiva para salvarle la vida.