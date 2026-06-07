¡Susto en Dinamarca! Christian Eriksen sufrió un nuevo colapso en un amistoso: está fuera de peligro

A 5 años del infarto que sufrió en la Eurocopa 2021, Christian Eriksen volvió a tener un episodio cardíaco durante un amistoso contra Ucrania.

Christian Eriksen sufrió un nuevo episodio cardíaco en pleno partido. A cinco años del infarto que conmovió a todo el mundo del fútbol en el arranque de la Eurocopa 2021, este domingo, durante un amistoso entre la Selección de Dinamarca y la de Ucrania, volvió a generar preocupación entre los fanáticos.

Promediando la mitad del segundo tiempo, al minuto 64, el volante de 34 años se llevó ambas manos al pecho y se desplomó en el campo de juego. Esto obligó a frenar el juego de manera inmediata y rápidamente los jugadores de uno y otro equipo y el cuerpo médico lo rodearon para atenderlo.

Christian Eriksen se desplomó en pleno amistoso entre Dinamarca y Ucrania Eriksen Colapso Vs Ucrania X: @Trendce3 A diferencia del paro que había sufrido un lustro atrás, en esta oportunidad se trató de un incidente mucho más leve y se recompuso con rapidez. No necesitó ser retirado en carrito médico y pudo hacerlo por sus propios medios, aunque asistido por precaución. El duelo, que iba 2-1 a favor del combinado nórdico, quedó suspendido de manera definitiva tras este colapso.

Unos instantes después, la federación danesa publicó un tranquilizador parte médico: "Christian se encuentra bien y abandonó el campo por sus propios medios. Por lo que puedo ver, el desfibrilador implantable está funcionando como debe. Estuvo inconsciente durante un breve período, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida", comienza el texto