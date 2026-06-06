Rafael Leao fue expulsado en Portugal-Chile por golpear en la cara a un rival: ¿puede perderse el debut en el Mundial?

Rafael Leao protagonizó una inexplicable pelea con Iván Román y le dio un manotazo en el rostro. En Portugal temen por una sanción fuerte.

Rafael Leao le dio un manotazo en la cara a Iván Román en el amistoso entre Portugal y Chile.

La Selección de Portugal ultima los preparativos para el Mundial 2026, en el que se ilusiona con levantar por primera vez en su historia la Copa del Mundo. Este sábado jugó el primero de sus dos amistosos de preparación y venció 2-1 a Chile el el Estadio Nacional de Lisboa con goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes.

Pero más allá de la victoria para despedirse de su gente antes de emprender viaje a Estados Unidos, las cosas no fueron totalmente color de rosas para el combinado luso. Es que Rafael Leao, una de sus figuras, fue expulsado de manera insólita y enciende las alarmas a 11 días del debut mundialista contra República Democrática del Congo.

La expulsión de Rafael Leao por golpear en la cara a un rival La expulsión de Rafael Leao por golpear en la cara a un rival ESPN Es que sobre el final del primer tiempo, pese a tratarse de un simple amistoso, la temperatura del encuentro comenzó a subir y se produjeron varias rispideces entre los jugadores de uno y otro equipo. En uno de esos, el delantero del Milan se trenzó en un forcejeo con Iván Román y, en medio de empujones, le terminó dando un manotazo en la cara.

Tras esta inexplicable acción, ambos futbolistas vieron la roja de manera directa. En el caso del chileno, no hay preocupación, ya que La Roja no tiene compromisos oficiales en el corto plazo. En cuanto al portugués, quedan expectantes por la sanción, ya que si recibe más de un partido de suspensión -por este tipo de agresiones violentas suelen dar por lo menos 2 o 3-, se perdería el comienzo del Mundial. Si le dan uno solo, en cambio, podrá cumplirlo en el amistoso contra Nigeria del próximo miércoles.