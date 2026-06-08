Atento, Bielsa: la figura de Uruguay que podría perderse el debut en el Mundial por lesión

Una de las estrellas de la Celeste podría no estar presente en el debut frente a Arabia Saudita y eso sería un golpe duro para Marcelo Bielsa.

La Selección de Uruguay encendió las alarmas a pocos días del inicio del Mundial 2026. Ronald Araújo, una de las principales figuras del equipo de Marcelo Bielsa, viajó este domingo a Barcelona para someterse a un tratamiento especial por una lesión muscular, una situación que pone seriamente en duda su presencia en el debut de la Celeste frente a Arabia Saudita.

La noticia fue confirmada por la AUF, que informó que el defensor no participará de los entrenamientos programados para este lunes. El viaje fue coordinado entre el cuerpo médico de la selección y los especialistas que habitualmente trabajan con el futbolista del Barcelona, en busca de acelerar una recuperación que preocupa puertas adentro de la delegación charrúa.

Ronald Araújo podría perderse el debut mundialista ante Arabia Saudita La posible ausencia de Araújo representa un duro golpe para Bielsa. El zaguero se ha consolidado como una pieza fundamental dentro del esquema del entrenador argentino y su protagonismo quedó reflejado en los últimos compromisos de Uruguay, donde fue titular en gran parte de los encuentros disputados tanto en las Eliminatorias como en la preparación previa a la Copa del Mundo. Con 27 partidos y un gol con la camiseta celeste, es considerado uno de los líderes de la última línea.

Ronald Araujo Ronald Araújo podría perderse el debut mundialista ante Arabia Saudita. @FCBarcelona

Si bien todavía no existe un parte médico definitivo sobre los tiempos de recuperación, en Uruguay son poco optimistas respecto de sus posibilidades de llegar al estreno mundialista del próximo 15 de junio en Miami. El objetivo ahora pasa por intentar que el defensor pueda estar disponible para los compromisos posteriores de la fase de grupos, frente a Cabo Verde y España.