Florentino Pérez fue reelecto presidente del Real Madrid y Mourinho volverá a la Casa Blanca

En las elecciones celebradas este domingo, Florentino Pérez se impuso con el 65% de los votos sobre la lista opositora encabezada por Enrique Riquelme.

Este domingo 7 de junio, el Real Madrid celebró sus elecciones presidenciales y Florentino Pérez, como se esperaba que sucediera, fue reelegido en el cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde 2009. Y con esta victoria en las urnas, se confirmó también de manera definitiva el retorno de José Mourinho colmo DT.

En los comicios participaron más de 30 mil socios y el dirigente de 79 años se impuso con un 65 por ciento de los votos (21.741 sufragios) sobre su rival Enrique Riquelme, que pese a armar una lista opositora en tiempo récord, logró sacar un más que respetable 35% (11.814 votos), según los datos aportados por la prensa oficial del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2063768467162239274?s=20&partner=&hide_thread=false Florentino Pérez: “Hemos ganado las elecciones y vamos a continuar trabajando para seguir ganando títulos”. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 7, 2026

Esta votación de dio de manera inesperada y hasta casi improvisada, ya que el mandato del actual mandatario expiraba en 2029. Pero tras dos muy flojas y convulsionadas temporadas en las que el Merengue no cosechó títulos, ante las fuertes críticas que estaba recibiendo, decidió adelantar el llamado a las urnas y someter su continuidad a la voluntad de los hinchas.

Como se había adelantado hace algunas semanas, con este resultado se producirá el regreso de Mourinho a la Casa Blanca 13 años después de finalizado su primer ciclo, el cual se extendió de 2010 a 2013. La idea detrás de repatriar a The Special One, además de apelar a su experiencia para volver a levantar copas, es devolver el orden al vestuario, que quedó en un estado muy crítico tras los fallidos pasos de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa por el banco.