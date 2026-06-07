Florentino Pérez fue reelecto presidente del Real Madrid y Mourinho volverá a la Casa Blanca
En las elecciones celebradas este domingo, Florentino Pérez se impuso con el 65% de los votos sobre la lista opositora encabezada por Enrique Riquelme.
Este domingo 7 de junio, el Real Madrid celebró sus elecciones presidenciales y Florentino Pérez, como se esperaba que sucediera, fue reelegido en el cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde 2009. Y con esta victoria en las urnas, se confirmó también de manera definitiva el retorno de José Mourinho colmo DT.
En los comicios participaron más de 30 mil socios y el dirigente de 79 años se impuso con un 65 por ciento de los votos (21.741 sufragios) sobre su rival Enrique Riquelme, que pese a armar una lista opositora en tiempo récord, logró sacar un más que respetable 35% (11.814 votos), según los datos aportados por la prensa oficial del club.
Esta votación de dio de manera inesperada y hasta casi improvisada, ya que el mandato del actual mandatario expiraba en 2029. Pero tras dos muy flojas y convulsionadas temporadas en las que el Merengue no cosechó títulos, ante las fuertes críticas que estaba recibiendo, decidió adelantar el llamado a las urnas y someter su continuidad a la voluntad de los hinchas.
Como se había adelantado hace algunas semanas, con este resultado se producirá el regreso de Mourinho a la Casa Blanca 13 años después de finalizado su primer ciclo, el cual se extendió de 2010 a 2013. La idea detrás de repatriar a The Special One, además de apelar a su experiencia para volver a levantar copas, es devolver el orden al vestuario, que quedó en un estado muy crítico tras los fallidos pasos de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa por el banco.
Las declaraciones de Florentino Pérez tras su victoria electoral
"Habéis demostrado vuestro compromiso y lealtad al club. Hoy ha ganado el Real Madrid. (...) Estoy muy orgulloso de todos vosotros. Ha sido una jornada electoral brillante. (...) Este es el Real Madrid que todos queremos, independiente, sin miedo a los retos y a los desafíos", apuntó en su discurso de victoria Florentino Pérez.
"Vamos a seguir estando orgullosos del estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgullosos de tener a los mejores jugadores del mundo, orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como José Mourinho. Y no tengan ninguna duda. Conmigo como presidente el Real Madrid ha sido, es y seguirá siendo siempre de sus socios", sentenció.