Tras la victoria por 2-1 ante Chile, Cristiano Ronaldo subió un posteo a sus redes que ilusionó a todo el pueblo portugués a días del comienzo del Mundial.

Cristiano Ronaldo y un posteo que generó ilusión en todo Portugal a días del comienzo del Mundial.

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de seguir agrandando una carrera repleta de récords. Mientras persigue el objetivo de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar los 1.000 goles como profesional, el delantero portugués también se prepara para lograr una marca inédita en los Mundiales: disputar su sexta Copa del Mundo consecutiva con la Selección de Portugal.

Con su presencia asegurada en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el atacante de 41 años sumará participaciones en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. De esta manera, igualará un registro histórico que también alcanzará Lionel Messi con la Selección argentina.

En la previa de la cita mundialista, Cristiano dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral. Tras la victoria por 2-1 de Portugal sobre la selección de Chile en un amistoso internacional, el capitán compartió una publicación en sus redes sociales con imágenes del encuentro y del vestuario.

El posteo de Cristiano Ronaldo que generó ilusión en todo Portugal a días del inicio del Mundial Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cristiano/status/2063357317538611345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2063357317538611345%7Ctwgr%5E1f6f8a52532aa4d0b956db9ae7b8f76c7032ce41%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Fmundial%2Fcristiano-ronaldo-palpito-su-sexto-mundial-con-la-seleccion-de-portugal&partner=&hide_thread=false A preparar o Mundial pic.twitter.com/nWjD5lb0bd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 6, 2026

“A preparar el Mundial”, escribió el actual jugador de Al Nassr, dejando en claro que ya tiene la mirada puesta en la gran competencia. El triunfo luso llegó gracias a los goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes, en un partido que sirvió como una de las últimas pruebas antes del debut mundialista.