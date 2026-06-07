Preocupante imagen en el entrenamiento de España a días del Mundial 2026

La Selección de España vivió un momento de preocupación durante uno de sus entrenamientos en Estados Unidos, donde continúa con la preparación para el Mundial 2026 . Una acción accidental entre Gavi y Rodri encendió las alarmas por unos instantes y obligó a detener la atención de jugadores y cuerpo técnico.

La práctica se desarrolló en Chattanooga, Tennessee, ante la presencia de numerosos aficionados. En medio de un ejercicio con balón, Gavi fue a disputar una pelota dividida y terminó impactando sobre el pie de Rodri , en una acción cercana al tobillo derecho del mediocampista.

El futbolista del Manchester City cayó al césped con visibles muestras de dolor y permaneció algunos segundos en el suelo, generando inquietud entre quienes seguían el entrenamiento. Las imágenes del momento despertaron preocupación por el estado físico de una de las figuras del seleccionado español.

Susto en la Selección de España por un fuerte pisotón de Gavi a Rodri

Susto en la Selección de España por un fuerte pisotón de Gavi a Rodri

Tras el contacto, hubo un breve reproche por la intensidad de la jugada, aunque la situación se calmó rápidamente. Gavi se acercó de inmediato para interesarse por el estado de su compañero y ofrecerle disculpas por lo sucedido.

Con el correr de los minutos quedó claro que el incidente no había provocado consecuencias importantes. Rodri pudo recuperarse y todo quedó en una alarma pasajera para el cuerpo técnico de España, que sigue de cerca la condición física de todos sus futbolistas a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

España sigue ajustando detalles para el Mundial

Más allá de ese episodio, la jornada dejó noticias alentadoras para La Furia Roja. Tanto Lamine Yamal como Nico Williams mostraron avances en la recuperación de sus respectivas molestias físicas y participaron de los primeros trabajos junto al resto del plantel.

Ambos completaron el calentamiento y los tradicionales rondos antes de realizar tareas diferenciadas cuando aumentó la exigencia de la práctica. La decisión buscó evitar riesgos innecesarios y preservar a dos jugadores clave para el equipo.

España afrontará este lunes un amistoso ante Perú, el último compromiso preparatorio antes del Mundial 2026. El conjunto español integrará el Grupo H, donde compartirá zona con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.