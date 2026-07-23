Tras el título de España, Luis De la Fuente fue lapidario con la Selección argentina: "Es inadmisible e intolerable"

Días después de la final del Mundial, el entrenador Luis de la Fuente cuestionó fuertemente a los jugadores de la Scaloneta. El motivo y qué dijo.

De la Fuente cuestionó al plantel argentino por los incidentes en la final del Mundial 2026.

A cuatro días de la consagración de España, los incidentes que se produjeron una vez consumada la final del mundo siguen siendo tema de debate. Esta vez el que rompió el silencio y tomó partida al respecto fue Luis De la Fuente, y lo cierto es que no se guardó nada.

El entrenador de la Roja reveló que, en primera instancia, nunca advirtió los disturbios que se habían generado tras el pitazo final en Nueva Jersey. Sin embargo, cuando vio las imágenes posteriores al 1-0 ante la Selección argentina, no tuvo contemplaciones a la hora de expresar su postura.

De la Fuente apuntó contra los jugadores argentinos por la reacción final "En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir", disparó De la Fuente en una entrevista con TVE. También remarcó que los jugadores deben dar el ejemplo y lamentó que un partido de semejante trascendencia terminara con escenas de ese tipo.

DSports Para reafirmar ese pensamiento hizo referencia al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. "Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones... No es tolerable", manifestó el técnico español.