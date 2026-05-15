En España aseguran que el regreso de Mourinho al Real Madrid es un hecho: qué falta para oficializarlo

En medio de la crisis que atraviesa el equipo, medios españoles indican que hay un "acuerdo total" entre Mourinho y el Real Madrid para la próxima temporada.

En medio de la profunda crisis que atraviesa el Real Madrid, con dos temporadas consecutivas sin títulos, un vestuario roto y un director técnico como Álvaro Arbeloa que es señalado por la prensa y los fanáticos de no tener autoridad, desde la dirigencia buscan volver a colocar en el banco a José Mourinho.

El consagrado entrenador portugués, reconocido por su fuerte carácter, ya tuvo en sus manos las riendas de la Casa Blanca entre 2010 y 2013, años en los que el equipo metía miedo y sacó grandes resultados, aunque no logró imponerse del todo en cuanto a la cantidad de títulos ganados. De todos modos, consideran que sentó las bases para todas las Champions que ganaría en los años consiguientes.

José Mourinho DT Real Madrid Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013. Archivo

Actualmente en Benfica, donde pretenden renovarle el contrato, en España son optimistas que se dará su regreso al cuadro blanco y medios como Sport aseguran directamente que ya hay un "acuerdo total" entre el DT luso y el club para que luego del Mundial vuelva a calzarse el saco del Merengue.

Sin embargo, Florentino Pérez estaría aguardando para hace el anuncio oficial, a la espera de que se resuelvan las elecciones a las que llamó días atrás, en las que se espera que sea confirmado una vez más en el cargo. Una vez que todo este tema se haya resuelto, The Special One volvería a quedar al frente del club más grande del mundo.