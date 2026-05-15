Crisis en el Real Madrid: luego de su ida y vuelta con Mbappé, Arbeloa tuvo un fuerte cruce con otro jugador

El Real Madrid continúa envuelto en un clima de fuerte tensión interna. Después del cruce entre Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé, ahora salió a la luz otro conflicto entre el entrenador y uno de sus dirigidos. Según informó el Diario As, el DT protagonizó un duro intercambio con Álvaro Carreras tras dejarlo en el banco durante la derrota frente a Benfica por la Champions League.

De acuerdo con la información del periodista José Féliz Díaz, el lateral habría mostrado su malestar por no haber tenido minutos y Arbeloa respondió con una frase tajante: “Sacá el carnet de entrenador”. El episodio volvió a exponer el desgaste en la relación entre el técnico y parte del vestuario, en una temporada marcada por discusiones internas y cuestionamientos constantes.

La situación tampoco sería aislada. El propio Díaz recordó otro antecedente ocurrido meses atrás con Fran García, a quien el entrenador le habría advertido que no tendría lugar mientras él siguiera al frente del equipo. Sin embargo, el defensor terminó ganando terreno y actualmente aparece por delante de Carreras en la consideración del cuerpo técnico, algo que volvió a quedar reflejado en el último clásico ante Barcelona.

En las últimas semanas también trascendieron otros episodios que profundizaron el mal clima dentro del plantel merengue. Primero se conoció una fuerte pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, mientras que luego aparecieron los cortocircuitos entre Arbeloa y Mbappé a raíz de la suplencia del francés frente a Real Oviedo. Todos estos conflictos alimentan las dudas sobre el manejo del grupo y la continuidad del entrenador.

Como si fuera poco, las declaraciones de Florentino Pérez terminaron de agitar el escenario. El presidente del club convocó a elecciones anticipadas, desafió públicamente a la oposición y mantuvo un fuerte enfrentamiento con la prensa española. Así, el Real Madrid atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, con un vestuario dividido y una crisis que parece lejos de resolverse.