¿Fue con o sin onda? El fuerte cruce entre Dibu Martínez y Alexis Mac Allister en Aston Villa-Liverpool

Aston Villa se clasificó a la próxima Champions al vencer 4-2 a Liverpool. En pleno partido, se produjo un encontronazo entre Emiliano Martínez y Mac Allister.

El Aston Villa, que en unos días jugará la final de la Europa League ante Friburgo, se aseguró un lugar en la próxima Champions League al vencer este viernes 4-2 al Liverpool por la fecha 37 de la Premier League. Un auténtico pratidazo que tuvo en cancha a dos campeones del mundo: Emiliano Martínez y Alexis Mac Allister.

Desde la consagración en la Copa América 2021 y posteriormente en Qatar 2022, se generó una fuerte hermandad entre los futbolistas de la Scaloneta, que suele ir más allá de los límites del campo de juego. Sin embargo, esto no evita que puedan tener sus encontronazos cuando les toca enfrentarse en distintos equipos.

El cruce entre Dibu Martínez y Alexis Mac Allister El cruce entre Dibu Martínez y Alexis Mac Allister ESPN Promediando la media hora del primer tiempo, con el marcador aún 0-0, durante un córner favorable a los Reds, se produjo en el área villana el clásico tumulto de jugadores de uno y otro lado. En el medio, el volante pampeano se sacó al arquero marplatense con un empujoncito, y este le respondió primero agarrándole la camiseta y luego alejándolo con una mano en la cabeza.

Tras esto, ambos se quedaron mirándose fijo e intercambiando algunas palabras, hasta que el Dibu Martínez se acercó a Mac Allister para señalarle que se parara afuera del área chica. Si bien no pasó a mayores, a Alexis se lo vio enojado durante el los instantes en los que se desarrolló el incidente, y luego se fue con bronca tras fallar un remate de cabeza.