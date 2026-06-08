Eriksen rompió el silencio tras su descompensación en Dinamarca-Ucrania: "Esta vez fue diferente"

Un día después de su nuevo colapso, Christian Eriksen publicó un comunicado en sus redes sociales y llevó tranquilidad para el mundo del fútbol.

Christian Eriksen, minutos antes de su colapso en el amistoso de Dinamarca ante Ucrania.

La preocupación volvió a instalarse alrededor de Christian Eriksen. El mediocampista de 34 años sufrió una descompensación durante el amistoso que disputaban Dinamarca y Ucrania, un episodio que obligó a suspender el encuentro y que encendió las alarmas por sus antecedentes cardíacos.

El comunicado de Eriksen tras su nuevo colapso Tras varias horas de incertidumbre, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad. A través de una publicación en Instagram, el actual jugador del Wolfsburgo confirmó que ya se encuentra recuperándose y acompañado por sus seres queridos. "Estoy bien y en casa con mi familia", escribió en el inicio de su mensaje.

Luego, Eriksen explicó qué ocurrió durante el partido y aclaró que el episodio no tuvo las mismas características que el dramático colapso que sufrió durante la Eurocopa 2021. "Como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi ICD (Desfibrilador Cardioversor Implantable) ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero tranquilizar a todos asegurando que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021".

Eriksen Colapso Vs Ucrania X: @Trendce3

La declaración del volante ayudó a despejar parte de la preocupación que se había generado tras la suspensión del amistoso. Desde aquel problema cardíaco que sufrió hace cinco años, también con Dinamarca, el ex Tottenham juega con un desfibrilador implantado, dispositivo que volvió a cumplir una función clave en un momento delicado.